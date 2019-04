Elezioni Europee - il M5S pugliese sceglie i Candidati su Rousseau : selezionati in dieci dopo la prima fase : Approfondimenti Attivisti storici e volti nuovi, il Movimento Cinque Stelle svela i candidati presidenti per i Municipi 30 marzo 2019 'Non si strumentalizzano le battaglie civiche a fini elettorali': ...

Europarlamentarie M5s - 200 Candidati passano il primo turno : ci sono Nogarin e l’ex Iena Giarrusso. Avanti tutti gli uscenti : Avanti i primi duecento, fuori tutti gli altri. Il Movimento 5 stelle ha pubblicato sul blog i nomi dei candidati che passano al secondo turno delle Europarlamentarie. Lo annuncia il blog delle Stelle al termine del primo turno, su base regionale, delle votazioni su Rousseau. A passare sono i primi dieci candidati per Regione. Nelle circoscrizioni Nord Ovest, Nord Est e Centro i candidati sono 120 (40 per ogni circoscrizione), 60 per il Sud e 20 ...

Candidati M5S europee 2019 : chi sono i nomi famosi tra i 2600. La lista : Candidati M5S europee 2019: chi sono i nomi famosi tra i 2600. La lista lista Candidati M5S 2019 Chi sono i 2600 Candidati M5S per un posto nel Parlamento europeo? I nomi sono disponibili sulla piattaforma Rousseau e starà agli iscritti votarli (fino a un massimo di 5 preferenze) nella prima fase delle Europarlamentarie 2019. Le candidature, infatti, sono state chiuse lo scorso 25 febbraio e ora toccherà alle consultazioni e poi alle ...

Europee - M5s sceglie i Candidati con voto a doppio turno in rete. I nomi in corsa : dalla Iena agli ex dello staff agli scienziati : E’ fissato per il 29 marzo dalle 10 alle 22 il voto sulla piattaforma Rousseau per scegliere i candidati alle Europee: in totale sono 2600 le candidature ammesse alle Europarlamentarie online e nei giorni scorsi è stato pubblicato l’elenco tra cui gli utenti potranno effettuare la selezione. Nella lunga lista di candidati ci sono volti più o meno conosciuti: si va dagli ex collaboratori parlamentari al fratello dell’ex deputato ...

I Candidati alle europarlamentarie del M5s si scelgono col bollino : Roma. Dopo i punti dell’Esselunga ci sono quelli del M5s. In palio una candidatura alle Europee. I Cinque stelle hanno infatti introdotto un sistema di “bollini” (foto sotto) per certificare le effettive competenze dei candidati alle europarlamentarie, oltre 2.600 desiderosi di sbarcare a Strasburgo

M5s : aspiranti marziani - fisici - scrittori - economisti e produttori cinematografici fra i Candidati per le Europee : Dall'uomo che sognava di colonizzare Marte al produttore cinematografico, fino al fondatore di Wall Street Italia: il Movimento 5 Stelle, per le Europee, schiera una serie di persone che ritiene...

Europee - M5S pubblica i profili dei 2.600 Candidati : "Il 70% ha una laurea" : Sono ben 2.600 i candidati del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni Europee del maggio prossimo - in Italia si voterà domenica 26 maggio. 2.600 persone che hanno deciso di mettersi a disposizione di M5S e che dovranno ora essere vagliati dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma Rousseau e, in un secondo momento, saranno oggetto del voto degli stessi, che decideranno così chi saranno i candidati effettivi.Il lungo elenco, ...

Il vip già trombato - il 'filo-complottisti' - il - quasi - ex sindaco : chi sono i Candidati del M5s alle Europee : È infatti autore de 'Il mondo sotto chiave', un thriller che non manca di dare, a suo modo, credito a diverse teorie che potremmo definire complottiste. Presenti anche gli europarlamentari uscenti: ...

