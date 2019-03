Buongiorno e Buon 1° Aprile 2019 | ecco le IMMAGINI e le GIF più belle da condividere oggi

Buongiorno dalla Borsa 29 marzo 2019 : Lieve aumento per la Borsa di New York , che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,36%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100 , fermandosi a 7.320,47 punti. Sale ...

Buongiorno dalla Borsa 28 marzo 2019 : A New York , il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 25.625,59 punti; al contrario, in lieve calo il Nasdaq 100 , che archivia la giornata sotto la parità a 7.308,19 punti. ...

Il Buongiorno hot di Cecilia Rodriguez su Instagram : Sui social non si parla d"altro. Fan e non fan della coppia sono stati coinvolti nel racconto delle vacanze alle Maldive di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . Sono numerosissimi, infatti, i contenuti che hanno pubblicato sulle loro pagine Instagram e che li ritraggono sulle meravigliose spiagge bianche mentre, tra qualche scherzo e altrettanti momenti di meritato relax, si concedono momenti più intimi e romantici.Uno degli ultimi scatti postati ...

Buongiorno dalla Borsa 26 marzo 2019 : Chiusura sulla parità per la Borsa di New York , con il Dow Jones che si attesta a 25.516,83 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il Nasdaq 100 , che si ferma a 7.316,96 punti, in ...

Buongiorno dalla Borsa 25 marzo 2019 : Sessione da dimenticare per la Borsa USA , con il Dow Jones che lascia sul terreno l'1,77%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100 , che si ferma a 7.326,06 punti, ritracciando ...

Buongiorno dalla Borsa 22 marzo 2019 : Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,84% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il Nasdaq 100 , che arriva a 7.493,27 punti. Sulla parità ...

Buongiorno dalla Borsa 21 marzo 2019 : Sessione debole per il listino USA , che termina con un calo dello 0,55% sul Dow Jones ; al contrario, il Nasdaq 100 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.380,75 punti. Senza direzione il Nikkei ...

Buongiorno dalla Borsa 20 marzo 2019 : A New York , il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 25.887,38 punti; al contrario, il Nasdaq 100 fa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 7.349,28 punti. ...

Equinozio 2019 - Buongiorno e Buon Primo Giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare oggi : La primavera astronomica inizia ufficialmente oggi con l’ Equinozio : quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 22:58 UTC (le 21:58 ora italiana). I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura, dividendo l’anno solare in quattro parti uguali: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte. Per l’occasione, proponiamo una selezione di FRASI e CITAZIONI che possiamo condividere su social e app ...

Equinozio 2019 - Buongiorno e Buon Primo Giorno di Primavera! Ecco i VIDEO da inviare oggi : Inizia oggi la primavera astronomica: l’ Equinozio 2019 cade il 20 Marzo, alle 22:58 UTC (le 21:58 ora italiana). L’ Equinozio di primavera è il Primo Giorno della “stagione della rinascita”. I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura, dividendo l’anno solare in quattro parti uguali: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte. Per l’occasione, proponiamo una selezione di VIDEO che ...

Da domani niente Buongiorno e buonanotte con foto : catena bufala su WhatsApp e FB il 15 marzo : Sta girando anche oggi 15 marzo una catena WhatsApp e Facebook ormai diventata un classico in Italia, tramite la quale gli utenti che vengono avvisati in modo molto chiaro con "da domani niente buongiorno e buonanotte con foto". Sostanzialmente, il destinatario del messaggio in questione viene pregato di avvisare tutti i contatti della propria lista, affinché non vengano aperte e inviate foto di buongiorno e buonanotte, in quanto in circolazione ...