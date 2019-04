Brexit | May tenta la carta del quarto voto

Gauke : 'May dovrà accettare una Brexit soft' : Se il parlamento britannico voterà "a larga maggioranza" per una Brexit 'soft' e per la permanenza della Gran Bretagna nell'unione doganale europea la premier Theresa May non potrà che accettarlo. Lo ...

La May si organizza per la quarta sconfitta E il museo di Londra già espone la Brexit : Nino Materi Al grido di «London is open!» i musei britannici scoprono e mettono in mostra la Brexit Art: il mondo dell'arte conferma così la sua vocazione rabdomantica nell'individuare le vene nascoste che danno linfa alla contemporaneità. Sul fronte creativo-sperimentale la capitale britannica rappresenta ...

Brexit - adesso che succede? Tre opzioni per la May e per l'Europa : ... si continua a discutere su come l'uscita debba essere strutturata senza conoscere gli ostacoli che si hanno davanti, si manipola la crisi per avanzare personalmente in politica, senza tenere conto ...

Brexit - adesso che succede? Tre opzioni per la May e per l’Europa : Il 29 marzo è stata una bellissima giornata di sole, primaverile, la prima dopo l’inverno. E così ce la ricorderemo, non come il giorno in cui il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea. Sulla Brexit ormai si è detto di tutto e si continuerà a dire di tutto fino a quando arriveremo a una risoluzione del problema. Intanto, però, è il caso di spiegare alcuni punti. Venerdì non c’è stata nessuna Brexit. Il motivo va ricercato nelle difficoltà ...

Brexit - May spera in un quarto voto prima di gettare la spugna : Secondo fonti di Downing Street, la premier Tory non crede che l’intesa sia morta del tutto, come le chiedono di riconoscere le opposizioni, e vuol continuare a cercare consensi alla Camera. Ma tutti gli scenari sono ancora aperti...

Brexit - terzo no a May. Clima incandescente : in migliaia nelle strade : Doveva essere il giorno dell'Indipendenza, è stato quello della disfatta. Ieri, il Regno Unito sarebbe dovuto uscire dall'Europa, invece il governo di Theresa May si è visto bocciare per la terza ...

Brexit : accordo con Ue bocciato per la terza volta - la premier May pensa a un quarto voto (VIDEO) : 30 marzo 2019 - Theresa May non si arrende all’ipotesi no deal. Dopo aver incassato il terzo voto contrario della Camera dei Comuni all’accordo da lei stretto con Bruxelles per l’uscita di Londra dall’Ue, la premier starebbe valutando di chiedere un quarto voto. Ieri il Parlamento ha bocciato l’accordo nonostante May avesse promesso di dimettersi in caso di voto favorevole. Da Downing Street nelle ultime ore è trapelato che ...

Brexit : accordo con Ue bocciato per la terza volta - la premier May pensa a un quarto voto : 30 marzo 2019 - Theresa May non si arrende all’ipotesi no deal. Dopo aver incassato il terzo voto contrario della Camera dei Comuni all’accordo da lei stretto con Bruxelles per l’uscita di Londra dall’Ue, la premier starebbe valutando di chiedere un quarto voto. Ieri il Parlamento ha bocciato l’accordo nonostante May avesse promesso di dimettersi in caso di voto favorevole. Da Downing Street nelle ultime ore è trapelato che ...

La May battuta di nuovo - su Londra l’incubo di una Brexit “al buio” : Westminster boccia per la terza volta l’intesa con l’Unione. La premier: decisione dalle implicazioni gravi. Corbyn: al voto

Theresa May ci crede ancora - pensa a un quarto voto del Parlamento sulla Brexit : Theresa May non si dimette e non sembra ancora rassegnata, dopo la terza sconfitta di ieri ai Comuni del suo accordo sulla Brexit. Lo affermano fonti di Downing Street citate dai media insistendo che la premier Tory non crede che l'intesa sia morta del tutto, come le chiedono di riconoscere le opposizioni, e vuol continuare a cercare consensi alla Camera.La riduzione dello scarto nella sconfitta, dai 203 voti di gennaio ai 58 di ieri, fa dire ...

La May battuta di nuovo - su Londra l'incubo di una Brexit 'al buio' : Non è bastato, infine, l'escamotage di sottoporre al voto solo parte del pacchetto, il cosiddetto accordo di uscita, senza la dichiarazione politica sulle relazioni future tra Londra e i Ventisette . ...

Brexit - May pensa ad un quarto voto : 8.00 La premier britannica May starebbe valutando la possibilità di un quarto voto sul suo accordo di divorzio dall'Unione europea, dopo che ieri il Parlamento lo ha bocciato, nonostante la sua promessa di dimettersi se fosse stato approvato. Fonti del governo sostengono che, dopo i voti indicativi previsti per lunedì alla Camera dei Comuni su una serie di opzioni alternative, May potrebbe proporre una sorta di ballottaggio tra il suo piano e ...

May ancora battuta. Su Londra l'incubo di una Brexit al buio : SCHEDA - Ora che succede? La bocciatura ha provocato la caduta della sterlina, che ha poi recuperato, e la reazione esasperata degli industriali: 'La nostra reputazione nel mondo era già appannata, ...

Brexit - il Parlamento boccia l’accordo per la terza volta. La May : «Conseguenze gravi» | : Il leader dei laburisti Corbyn insiste: «La premier lasci e si vada a nuove elezioni». Il presidente del Consiglio europeo Tusk: «Vertice Ue il 10 aprile»