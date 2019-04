Boicottato l' artista israeliano | salta il festival sardo di jazz Musica sulle

repubblica

(Di lunedì 1 aprile 2019) Il direttore artistico Favata accusato di antisemitismo. Il sindaco Pisciottu: "Non si vuole correre il rischio di diventare il luogo dove non si condannano atti discriminatori in contesti culturali finanziati con soldi pubblici"

