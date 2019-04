Boccia contro l' esecutivo | se si galleggia meglio votare

Brexit - nuova Bocciatura per May Il controllo dell’iter passa al Parlamento : Approvato un emendamento che dà «la precedenza» alla Camera dei Comuni sul voto al piano di uscita dall’Europa, togliendo l’iniziativa al governo May

Brexit rinviata a giugno - Bocciato referendum bis. May prende respiro - nuova corsa contro il tempo : E' la "cosa di gran lunga migliore" successa al governo britannico questa settimana. Cosi' gli analisti della Bbc hanno commentato la giornata di votazione alla Camera dei Comuni, dove dopo due giorni di batoste per la premier, Theresa May, i deputati hanno approvato - con 412 voti a favore e 202 contro - la mozione del governo sulla richiesta di un rinvio della Brexit a dopo il 29 marzo e di un terzo tentativo di ratifica dell'accordo con la ...

Brexit - Bocciato il divorzio dall'Ue senza accordo. Theresa May non ha più il controllo del Parlamento : È caos nel Parlamento a Westminster sulla Brexit. La Camera dei Comuni ha bocciato il "no deal" che prevedeva l'uscita del Regno Unito senza accordo. La premier Theresa May è ora isolata. Il voto era sostanzialmente un bis di quello sull'emendamento bipartisan che ha respinto l'uscita del Regno Unit

Sat contro i passi dolomitici aperti Bocciata l'idea della giunta Fugatti : Anche Claudio Bassetti si è detto preoccupato in merito alla conservazione ambientale dell'ambiente alpino, rilevando un tendenza a ritenere parchi e riserve al servizio dell'economia. «I nostri ...

Pil non cresce - Boccia "colpa del Governo"/ Ultime notizie - Renzi contro Di Maio-Salvini : "Paese bloccato" : Istat, zero crescita Pil: Boccia, Confindustria,, 'è colpa del Governo'. Conte, 'era previsto': Renzi contro Di Maio-Salvini, 'Paese bloccato'.

Muro Messico : Camera Boccia la dichiarazione di emergenza. Votano contro anche dei Repubblicani : La Camera dei Rappresentanti ha approvato la mozione dei democratici per annullare l’emergenza nazionale dichiarata dal presidente Donald Trump per costruire il Muro al confine con il Messico bypassando il Congresso. La mozione è passata con 245 sì e 182 voti contrari. Ora dovrà essere approvata dal Senato, controllato dai Repubblicani.Continua a leggere

Boccia - 'Serve piano contro la recessione : apriamo i cantieri' : Serve un piano "shock" per far ripartire l'economia italiana. Ad affermarlo è Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, durante una conferenza stampa con Business Europe. Boccia chiede al governo di aprire subito i cantieri delle opere già finanziate spiegando che ciò non avrebbe alcun impatto sul deficit pubblico anzi creerebbe centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. Subito, cioè prima delle elezioni europee di maggio....Continua a ...

Studenti contro la nuova maturità - dalla Sicilia al Trentino : “Governo Bocciato” : dalla Sicilia al Trentino passando per Lazio, Sardegna, Emilia fino al Veneto. Oggi migliaia di Studenti (secondo il Fronte della Gioventù comunista 100mila) sono scesi in piazza contro la nuova maturità e la regionalizzazione della scuola. Le manifestazioni promosse dalla Fgc e dalla Rete degli Studenti medi hanno bloccato le lezioni a Ragusa, a Roma, a Torino, a Caltanisetta, a Padova, a Verona, a Trapani, Siracusa, Milano, Venezia, ...

‘Contro tagli e nuova maturità Bocciamo governo’ : studenti in piazza : Roma – “Contro i tagli e la nuova maturita’ bocciamo il governo”. È una sentenza senza appello quella degli studenti che questa mattina si sono radunati in 30 piazze d’Italia per ribadire Il proprio ‘no’ alle politiche del governo sulla scuola. A Roma la protesta e’ partita da piazzale Ostiense, per il consueto corteo in direzione Miur, dove terminera’ con un breve presidio. Gli studenti ...

Affitti brevi - Bocciato il ricorso di Airbnb contro la cedolare secca : MILANO - Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso presentato da Airbnb contro la cosiddetta cedolare secca per le locazioni brevi, denominata anche Tassa Airbnb. Lo conferma la stessa piattaforma a ...

Recessione - Boccia : 'Nessun complotto contro l'Italia. Basta alibi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse