Benvenuto Aprile 2019! Ecco da cosa deriva il nome del mese della rinascita

(Di lunedì 1 aprile 2019) Archiviato Marzo, inizia2019: perché il quartodell’anno si chiama così?Sull’etimologia deldici sono varie ipotesi: una di queste ne identifica l’origine dal greco aphròs, cioè la spuma da cui secondo la leggenda sarebbe nata Venere (Afrodite nella mitologia greca). Alla dea dell’amore era dedicato infatti ild’. Secondo altre teorie, ilverrebbe invece dal latino aperire cioè aprire, schiudersi, per indicare ilin cui si “schiudono” germogli e fiori.Nell’antico calendario romano, primariforma di Numa Pompilio,era il secondo di dieci mesi e raccoglieva tre importanti festività: i Veneralia, legati al cultodea dell’amore efertilità femminile; i Cerealia, in onore di Cerere, deafertilitàterra ecoltivazione dei campi; i Floralia, dedicati a Flora, divinità italica delle ...

