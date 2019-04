Ascolti Tv Domenica 31 marzo | L’amore Strappato e Che Tempo Che Fa tra Iene e NCIS

Mara Venier : trionfo di Ascolti per Domenica In che supera il 19% : ascolti Domenica In: Mara Venier trionfa e umilia la concorrenza Continua ad ottenere ascolti d’oro Mara Venier con il suo contenitore d’intrattenimento: la puntata di Domenica In del 24 marzo è stata seguita da 2.728.000 telespettatori, pari al 19,3% di share, nella prima parte e da 2.190.000 telespettatori, pari al 18% di share nella seconda. Anche questa Domenica Mara Venier ha regalato al suo pubblico una puntata davvero ...

Ascolti TV | Domenica 24 marzo 2019. Il Silenzio dell’Acqua chiude al 14.3%. Fazio 15.3%-13.3% : Il Silenzio dell'Acqua - Ambra Angiolini Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.781.000 spettatori pari al 15.3% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.135.000 (13.3%). Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Rai2 The Good Doctor 2 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori con il % di ...

Domenica Live - Barbara D'Urso in estasi da Ascolti. Raptus di gioia - tira su la gonna : pazzesca a 61 anni : Molto bene anche Domenica Live politica con ospite il Ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini, che realizza 2.237.000 spettatori totali e una share attiva del ...

Domenica In - Mara Venier trionfa negli Ascolti. L'asso vincente delle famiglie vip : Ancora un trionfo per Mara Venier. La puntata di Domenica In di ieri 17 marzo 2019 ha ottenuto il 18% di share e un totale di 2.823.000 spettatori nella prima parte, mentre nella seconda 2.345.000 per il 16.5% di audience. La conduttrice ha tenuto incollati un’ampia fetta di telespettatori con la pu

Che tempo che fa - i dati degli Ascolti di domenica 17 marzo : Fabio Fazio vince - ma non ride : La puntata di Che tempo che fa di ieri 17 marzo ha ospitato volti di punta del mondo della politica e dello spettacolo come Laura Boldrini, Enrico Nigiotti, Patty Pravo e Ornella Vanoni. Il talk della domenica sera di Fabio Fazio ha tenuto incollati davanti al televisore 3.520.000 spettatori, ottene

Mara Venier - Ascolti Domenica In al 18%. Paola Barale nel cast fisso? : ascolti Domenica In: successo per Mara Venier che supera Barbara D’Urso La regina della Domenica della prima rete di Stato Mara Venier conquista un altro successo. Come si evince dagli ascolti, Domenica In è stata seguita nella prima parte da 2.823.000 telespettatori, pari al 18% di share, mentre nella seconda da 2.345.000 telespettatori e il 16,52% di share. Ormai è risaputo che il contenitore Domenicale più longevo della televisione ...

Ascolti TV | Domenica 17 marzo 2019. Fazio 13.8%-12.6% - Il Silenzio dell’Acqua 12.2% - Le Iene 10% - The Good Doctor 9.3% : Il Silenzio dell'Acqua - Fausto Sciarappa (Don Carlo) Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.520.000 spettatori pari al 13.8% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.155.000 (12.6%). Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 2.840.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 The Good Doctor 2 ha catturato l’attenzione di 2.316.000 spettatori (9.3%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto ...

Il silenzio dell'acqua - Ascolti 2^ puntata e anticipazioni di domenica 17 marzo : domenica 10 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction 'Il silenzio dell'acqua', la nuova serie tv con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che ha tenuto incollati davanti al televisore oltre tre milioni di spettatori, confermando il buon risultato in termini di ascolti della puntata di esordio di venerdì scorso. Il pubblico si è appassionato alla vicenda di Laura, la 16enne trovata morta in circostanze ...

Domenica In : Ascolti in calo dopo l’intervista ad Anna Maria Barbera : ascolti Domenica In: Mara Venier in calo ma vince contro le soap di Canale 5 Ieri 10 marzo Mara Venier al timone di Domenica In ha fatto registrare ascolti in calo rispetto alla scorsa settimana. Come riportano i dati Auditel, il contenitore Domenicale del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo è stato seguito nella prima parte da 2.089.000 telespettatori, pari al 17,5% di share, e nella seconda parte da 2.335.000, pari al 15,7%. ...

Ascolti TV | Domenica 10 marzo 2019. Fazio 15.5%-13.7% - Il Silenzio dell’Acqua 14%. Venier 17.5%-15.7% - Parodi 10.8% - D’Urso 15% : Il Silenzio dell'Acqua Nella serata di ieri, Domenica 10 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.41 – Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.966.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre – dalle 22.46 alle 0.01 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.193.000 spettatori pari ...

