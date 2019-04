Anadolu Efes Istanbul-Milano | Eurolega basket 2019 | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 1 aprile 2019) La partita che vale una stagione. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, l’Olimpiasi era trovata praticamente all’inferno, ma una serie di risultati favorevoli hanno ridato ancora speranza alla squadra di Simone Pianigiani. Giovedì sera,va adper affrontare l’con l’unico obiettivo di vincere.Un successo, va comunque detto, non garantirebbe ala matematica certezza di una qualificazione ai playoff, ma avvicinerebbe davvero in maniera importante l’Olimpia ad un traguardo eccezionale.deve vincere e poi guardare i risultati altrui, sapendo di avere comunque ottime possibilità di accedere alla post season. Inoltre l’è già qualificata ed è già certa del quarto posto.si è sbloccata ieri nel derby e sa di avere un’occasione troppo importante da non sfruttare.-Olimpia ...

BnB_Ferroviere : Buon lunedì! Ecco tutti gli eventi che ci aspettano questa settimana. Da Le Vibrazioni al forum, al basket europeo… - vivimilano : Buon lunedì! Ecco tutti gli eventi che ci aspettano questa settimana. Da Le Vibrazioni al forum, al basket europeo… -