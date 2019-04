romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2019) Roma – Due gol in altrettante gare ravvicinate. Davide, attaccante esterno classe 1995 arrivato dPuglia a stagione in corso, ha provato ail suo contributo all’, impegnata nella corsa verso i play off. Due reti contro Trastevere e Lupa Roma che, però, non sono servite a conquistare punti per la formazione azzurra, ora distante otto punti dal quinto posto che è occupato dal Cassino. Dopo il recupero di mercoledì, infatti, l’è andata (sorprendentemente) k.o. anche nel match casalingo contro la Lupa Roma, ancora in corsa per agganciare i play out grazie a questi tre punti.“Il primo tempo lo abbiamo sbagliato dal punto di vista dell’approccio – dice– Evidentemente abbiamo preso un po’ sotto gamba la Lupa Roma e abbiamo pagato questo atteggiamento. Nel secondo tempo la squadra ha mostrato voglia di rimontare, pur partendo da uno ...

romadailynews : Albalonga (#calcio, serie D), Gaetani non basta: “Ma dobbiamo dare il massimo fino alla… - oslaz : Albalonga (calcio, serie D), Gaetani non basta: “Ma dobbiamo dare il massimo fino alla fine” - LelakiLiarKota : RT @DeportistaSexys: Albalonga Calcio -