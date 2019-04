savonanews

(Di lunedì 1 aprile 2019) "Sarà uninedito ed esclusivo, un concentrato di scienza ed esperienza molto utile allo sviluppo delle vendite di ciascuno dei professionisti che saranno presenti." afferma Marcello Mancini , ...

imperianews_it : Al via il Sales Forum di Milano: il più importante evento in Italia su negoziazione e vendita - lavocedigenova : Al via il Sales Forum di Milano: il più importante evento in Italia su negoziazione e vendita - OfferteLavoroTO : Al via il Sales Forum di Milano: il più importante evento in Italia su negoziazione e vendita -