Accadde oggi | 1 aprile 2012 | muore Giorgio Chinaglia | il bisonte biancoceleste

Accadde oggi : nel 1993 durante le riprese del film “Il corvo” muore Brandon Lee - la dinamica lascia ancora sbigottiti : Era il 31 marzo 1993, quando durante le riprese de “Il corvo”, morì il protagonista 28enne Brandon Lee, figlio del celebre Bruce. La tragedia avvenne durante una scena in cui dovevano sparargli con una pistola a salve: l’arma sparò davvero, sul set arrivarono i soccorsi, ma Brandon, colpito in pieno petto, morì dopo i vani tentativi di salvarlo. In seguito, da un esame balistico, nella pistola venne ritrovato un frammento del colpo a salve ...

Accadde oggi : nel 1889 l’inaugurazione della Torre Eiffel - era la costruzione più alta d’Europa : La Torre Eiffel, il più celebre monumento di tutta la Francia, fu inaugurata a Parigi il 31 marzo 1889 e aperta ufficialmente il 6 maggio di quell’anno, in occasione dell’Esposizione Universale, che cadeva proprio nel centenario della Rivoluzione Francese. Per costruirla furono necessari due anni, due mesi e cinque giorni. alta all’epoca 312 metri (attualmente ne misura 324, grazie alle antenne televisive) rimase fino al 1930 l’edificio più alto ...

Accadde oggi - 31 marzo 1988 : esordio in Nazionale per Paolo Maldini : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata molto importante per gli appassionati di calcio e per quelli della Nazionale. La data del 31 marzo 1988 corrisponde con l’esordio con la maglia azzurra del difensore Paolo Maldini, uno dei difensori più forti di sempre e bandiera del Milan. Il debutto avviene all’età di 19 anni ed in occasione della partita Jugoslavia-Italia a Spalato, ...

Accadde oggi : il 29 marzo 1946 debutta la mitica Vespa Piaggio [GALLERY] : Accadde oggi, nel 1946 Vespa Piaggio fa il suo debutto al pubblico. Una storia lunga più di 70 anni e colma di successi Siamo nel 1884, il poco più che ventenne, Rinaldo Piaggio, decide di fondare l’omonima azienda. Inizialmente, gli interessi del giovane imprenditore genovese si concentrano sulla realizzazione di arredamenti navali e solo in seguito si avvicina al mondo dei motori per poi approdare nel settore aeronautico durante ...

Accadde oggi : nel 1946 viene presentata a Roma la prima Vespa e inizia la leggenda! : Fondata a Genova nel 1884 da Rinaldo Piaggio, che all’epoca aveva solo 20 anni, la società Piaggio si dedicò all’inizio alla costruzione di arredamenti navali. In seguito l’attività dell’azienda venne estese anche alla costruzione di carrozze e vagoni ferroviari, motori, tram e carrozzerie speciali per autocarri. Intanto, con la prima guerra mondiale, la Piaggio fece il suo ingresso nel settore aeronautico, nel quale opererà per diversi decenni. ...

Accadde oggi - 29 marzo 1959 : la Roma vince 8-0 contro il Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati delle statistiche e per i tifosi della Roma, un pò meno per i supporter del Napoli. Il 29 marzo 1959 impresa dei giallorossi, vittoria con il clamoroso risultato di 8-0 contro la Roma, in panchina per i giallorossi Nordhal, per gli azzurri invece Amedeo Amadei. Dopo 6 minuti la Roma era già in vantaggio per 2-0 con le ...

Accadde oggi : nel 1968 muore Yuri Gagarin - il primo uomo nello Spazio aveva solo 34 anni e la sua morte è avvolta dal mistero : primo uomo a volare nello Spazio nell’aprile del 1961, l’astronauta Yuri Gagarin muore nel corso di un volo di collaudo effettuato con il colonnello Vladimir Seregin il 27 marzo 1968. Al popolarissimo cosmonauta e al suo sfortunato compagno, la città di Mosca tributò solenni funerali di Stato sulla piazza Rossa seppellendo le ceneri di Gagarin ai piedi del Cremlino. L’impresa storica compiuta sette anni prima era stata una sorta di ...

Accadde oggi - 26 marzo 2005 : doppia magia su punizione di Pirlo : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per tutti gli appassionati del mondo del calcio ma anche e soprattutto per gli amanti della Nazionale di calcio. Il 26 marzo 2005 va in scena a San Siro una partita molto importante valida per le qualificazioni Mondali, in campo Italia e Scozia. Gli azzurri vincono con il risultato di 2-0 grazie ad una doppietta di Andrea Pirlo, per ...

Accadde oggi : il 25 Marzo 1957 nasce la CEE : Con il Trattato di Roma del 25 Marzo 1957, nasce la Comunità economica europea (CEE). L’intesa inizialmente riguarda 6 paesi (Francia, Italia, Belgio, Repubblica Federale Tedesca, Olanda, Lussemburgo): per mezzo della rimozione di alcune barriere doganali, verrà attuato il primo esperimento di mercato comune europeo. L'articolo Accadde oggi: il 25 Marzo 1957 nasce la CEE sembra essere il primo su Meteo Web.

Accadde oggi - 24 marzo 2016 : muore Johan Cruijff - emblema del calcio totale : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata triste per gli appassionati di calcio ricorre infatti la morte di Johan Cruijff: simbolo del “calcio totale”, uno stile di gioco in cui tutti i calciatori della squadra partecipano attivamente alla costruzione dell’azione d’attacco e alle coperture difensive. L’inventore di questo tipo di calcio fu il mitico Rinus Michels, che tra ...

Accadde oggi : una nave camuffata da isola - ecco l’incredibile storia di un’equipaggio che si è salvato da morte certa : La nave da guerra olandese HNLMS Abraham Crijnssen riuscì a sfuggire ai giapponesi ‘travestendosi’ da isola. Era il 20 marzo 1942 quando, in piena Seconda Guerra Mondiale, un dragamine olandese riuscì ad eludere i giapponesi nascondendosi per ben otto giorni nascosto sotto una finta ‘boscaglia’ che lo faceva assomigliare ad un’isola. L’equipaggio aveva avuto la geniale idea di coprire i ponti con alberi tagliati e ...

Accadde oggi : nel 1916 Einstein pubblica la teoria della Relatività - E = mc² : Era esattamente il 20 marzo 1916 quando venne pubblicata sugli Annalen der Physik la teoria della Relatività Generale di Albert Einstein. La teoria era stata completata il 25 novembre 1915, descrivendo le proprietà dello spazio-tempo a 4 dimensioni. Secondo tale teoria, in estrema sintesi, la gravità altro non è che la manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. La sua equazione E = mc² – ovvero energia uguale massa moltiplicata per ...

Accadde oggi - 18 marzo 2010 : impresa del Fulham contro la Juventus [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio ma da dimenticare per i tifosi della Juventus. Era il 18 marzo 2010 e la Juventus subì una pesante sconfitta contro il Fulham, impresa del club inglese agli ottavi di finale in Europa League, ribaltato il 3-1 dell’andata, il risultato finale al ritorno è stato di 4-1. Vantaggio iniziale dei ...

Accadde oggi : nel 1989 nella Piramide di Cheope viene rinvenuta una mummia di 4mila anni : Il 18 marzo 1989, in Egitto, durante degli scavi all’interno della Piramide di Cheope, venne ritrovata una mummia databile a ben 4400 anni prima. Si tratta della mummia più antica mai rinvenuta in Egitto, attualmente conservata al British Museum di Londra. La costruzione della Piramide di Cheope, che ancora oggi nasconde segreti e misteri inviolati, ebbe inizio nel 2800 a.C. e per quasi 4000 anni mantenne il primato di struttura ...