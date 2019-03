X-Trial delle Nazioni – Grattarola e Petrella in Maglia Azzurra

Conferme del ruolo causale delle malattie della tiroide sullo sviluppo della fibrillazione a Trial e : Due articoli pubblicati su una rivista prestigiosa hanno valutato la relazione fra alterazioni della funzione della tiroide e sviluppo di fibrillazione atriale . I risultati hanno indicato una relazione causa-effetto fra le prime e la seconda. In una delle due ricerche sono stati selezionati 37.100 soggetti, in base a caratteristiche genetiche che indicassero un rischio elevato di aumento del TSH e di comparsa di fibrillazione atriale . ...

IVS2019 - summit delle valvole indus Trial i : è sold-out degli spazi espositivi foto : ... mettendo a sistema valori associativi frutto del territorio e di competenze tecniche uniche al mondo. La manifestazione internazionale torna in scena come asset di promozione del territorio, ...

Innovazione - Di Maio presenta il fondo nazionale : “Da tema di nicchia va portata al centro delle politiche indusTriali” : “Questo fondo è strategico per il futuro dell’Italia e per aiutare davvero i giovani a restare qui da noi. Di partenza mettiamo 1 miliardo ma con gli sgravi fiscali puntiamo a 2 miliardi”. Così il vicepremier Luigi Di Maio ha presentato alle Officine Grandi Riparazioni di Torino il fondo nazionale Innovazione previsto dalla legge di Bilancio. “Non è un caso celebrare la nascita del fondo a un anno dalle elezioni politiche. ...