World Cup New Plymouth | immensa Angelica Olmo | trionfo azzurro!

Triathlon - World Cup New Plymouth 2019 : IMMENSA ANGELICA OLMO! Trionfo azzurro in Nuova Zelanda! : Splende la luce del Triathlon nella notte italiana: a New Plymouth, in Nuova Zelanda, ANGELICA Olmo conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo, battendo nel

Triathlon - World Cup New Plymouth 2019 : IMMENSA ANGELICA OLMO! Trionfo azzurro in Nuova Zelanda! : Splende la luce del Triathlon nella notte italiana: a New Plymouth, in Nuova Zelanda, ANGELICA Olmo conquista la prima vittoria in Coppa del Mondo, battendo nella gara sprint l’elvetica Jolanda Annen, seconda, e l’australiana Jaz Hedgeland, terza. Giorgia Priarone, l’altra azzurra in gara, termina 23ma. Dopo l’impresa di Delian Stateff dello scorso anno a Cagliari, arriva un altro successo azzurro. Poche parole per ...

Triathlon - World Cup New Plymouth 2019 : rientra in gara Javier Gomez! Angelica Olmo per fare ancora bene : A breve distanza dall’ultima tappa della World Cup di Triathlon, disputata in Australia, si resta in Oceania, con la tappa di New Plymouth, in Nuova Zelanda, dove si gareggerà su distanza sprint: startlist quasi identiche sia per gli uomini che per le donne, ma a fare rumore è il ritorno sulla linea di partenza dello spagnolo Javier Gomez. L’iberico, cinque volte campione del mondo, si è dedicato per qualche stagione alle lunghissime ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : tutto pronto a Torino. L’Italia cerca il pass per la Super Final di World League : Sta per scattare a Torino la Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: la manifestazione sarà presentata oggi alle ore 12.00 presso la Sala Colonne del Comune del capoluogo piemontese. La tre giorni di gare, da domani al 31 marzo, si terrà al Palazzo del Nuoto, ma verranno presentati anche i Campionati Assoluti Open di tuffi, che si terranno sempre fino a domenica alla Piscina Monumentale. Importanti gli interventi odierni del ...

Pallanuoto - Intercontinental Cup 2019 : a Perth si assegnano i pass extra europei per le Finali di World League : In acqua non solo l’Europa Cup femminile (la settimana prossima tocca agli uomini) di Pallanuoto nel prossimo fine settimana: a Perth, in Australia, si disputa l’Intercontinental Cup, ovvero la competizione che assegna alle Nazionali extra europee quattro pass per le Finali di World League sia al femminile che al maschile. Si gioca dal 26 al 31 marzo, diretta streaming a pagamento su FINA TV. Per ciascun torneo due gironi da quattro ...

La Fifa U.20 World Cup 2019 in diretta tv : Italia nel Gruppo B : Dopo la Fifa World Cup femminile altro importante annuncio da parte di Sky che ha comunicato l’acquisizione dei diritti di trasmissione anche della 22^edizione della Fifa U.20 World Cup che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019. L’accordo prevede la trasmissione di tutti gli incontri, in campo 24 nazionali che parteciperanno alla competizione tra cui anche gli azzurri del Ct Paolo Nicolato, reduce dal terzo ...

Calcio Under 20 World Cup in esclusiva su Sky - accordo con FIFA per altri tornei : Dopo la FIFA World Cup™ di Calcio femminile, Sky annuncia l’acquisizione dei diritti di trasmissione anche della 22^edizione della FIFA U-20 World Cup, il Mondiale di Calcio riservato alla categoria Under 20 che si disputerà in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno 2019. Grazie a un accordo con FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri del torneo. Sono 24 le nazionali che parteciperanno alla ...

Mondiali Under 20 : su Sky Sport live tutta la World Cup giovanile 2019. C'è anche l'Italia : Grazie a un accordo con FIFA , Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri del torneo. Le partecipanti: c'è anche l'Italia Sono 24 le nazionali che parteciperanno alla competizione, tra cui ...

Pentathlon - World Cup 2019 : diramati i convocati per la tappa di Sofia : Dopo una non trascendentale prima tappa della World Cup 2019 di Pentathlon moderno disputata a Il Cairo, sono state diramate le convocazioni per il secondo appuntamento, che si disputerà a Sofia, in Bulgaria, dal 9 al 14 aprile. Il Direttore Tecnico ad interim Valter Magini ha designato a prendere parte alle gare i seguenti atleti: Gara individuale: Riccardo De Luca (Carabinieri) Matteo Cicinelli (Carabinieri) Giuseppe Mattia Parisi ...

Doha - L'Italia di artistica continua l'avventura nella World Cup per bissare i successi di Baku : ..., il Team Italia è già pronto per salire sull'aereo in direzione di Doha in Qatar, dove dal 20 al 23 marzo andrà in scena la terza Coppa del Mondo di specialità all'Aspire Dome . I ginnasti convocati ...

Lotta libera - World Cup Yakutsk 2019 : dominio della Russia - 9-1 all’Iran in finale : Si è disputata a Yakutsk, in Russia, la World Cup di Lotta libera: nella prima fase le otto Nazionali partecipanti sono state divise in due gironi da quattro squadre in base al ranking. Al termine della prima fase la classifica ha determinato gli accoppiamenti delle finali. Successo della Russia, che nell’atto conclusivo batte 9-1 l’Iran. Terzo gradino del podio per gli USA, che nella finalina superano il Giappone per 6-4. Al quinto ...

Equitazione - FEI World Cup 2019 : Daniel Bachmann Andersen vince nel dressage di ‘s-Hertogenbosch - sconfitta Isabell Werth : La notizia è che non vince. Nel dressage della Coppa del Mondo di Equitazione in corso a ‘s Hertogenbosch cade la tedesca Isabell Werth, numero 1 del ranking mondiale, che in sella al suo Emilio realizza una prova molto valida dal punto di vista artistico, commettendo però qualche imprecisione tecnica, totalizzando il punteggio di 82.930, che per la leggenda teutonica vuol dire solamente terzo gradino del podio. La vittoria va dunque un ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2019 : terzo posto per Angelica Olmo! Sesta Anna Maria Mazzetti : Disputata a Mooloolaba, in Australia, la World Cup di Triathlon: le gare, disputate su distanza sprint, sono andate ai due favoriti della vigilia, ovvero l’australiana Ashleigh Gentle ed il canadese Tyler Mislawchuk. Ottime notizie per l’Italia, grazie al podio di Angelica Olmo, terza alle spalle anche della statunitense Renee Tomlin. Nella sprint femminile l’australiana Ashleigh Gentle vince in 58’15” precedendo di ...

FIBA World Cup 2019. Domani il sorteggio a Shenzhen - 11.30 in Italia - . Azzurri in terza fascia con Russia - Australia e Brasile : Il format Quella che si disputerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre sarà la 18esima edizione del Campionato del Mondo FIBA. Il torneo, per la prima volta a 32 squadre, non si giocherà nello ...