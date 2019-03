repubblica

(Di domenica 31 marzo 2019) L'inchiesta di Repubblica sui colossi dell'hi tech e l'uso chedei nostri dati. E gli utenti troppo spesso non ne sono consapevoli. Ecco alcuni dati susuccede sul web e come glisi approcciano a questi problemi

Agenzia_Ansa : #Facebook, appello di #Zuckerberg ai governi: 'Nuove regole per il web per combattere contenuti dannosi e protegger… - RaiNews : Servono 'nuove regole per proteggere il web dai contenuti pericolosi' e per fare questo serve 'un ruolo più attivo… - rep_tecno : Web e privacy, cosa sanno (e cosa fanno) gli italiani -