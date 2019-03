Viterbo | anziana in punto di morte viene derubata della fede I figli scrivono al ladro

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Oltre al dolore la rabbia. Aci sono due fratelli che non si danno pace. Si chiamano Giuseppe e Rossano, ed hanno perso da pochi giorni la madre. La signora Cristina Felle, 75 anni, era stata ricoverata nell"ospedale di Belcolle nove giorni fa. È venuta a mancare martedì scorso, lasciando dietro di sé il dolore che solo la perdita di una madre può procurare. A questo, però, si aggiungono anche rabbia e sdegno.Qualcuno ha approfittato dello stato di incoscienzasignora Cristina per introdursi nella sua stanza e rubarle lanuziale. "Siamo rimasti basiti -i due in una lettera aperta diffusa dalla stampa locale - nell"accorgerci che la nostra mamma, al momento del decesso, non aveva più laal dito". Quell"anello, proseguono, "rappresentava l"unione di una vita col marito morto improvvisamente il 5 febbraio 2019 sempre all"ospedale di Belcolle". Era una...