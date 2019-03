Vincenzo Boccia (Confindustria) al Governo : "Datevi una mossa - reagire al rallentamento economico" : Si sono sentiti dare dei gufi, ma alla fine anche il ministro dell'Economia ha dovuto riconoscere che i segnali di "crescita zero" ci sono tutti. Vincenzo Boccia, leader degli industriali, chiede al Governo di "darsi una mossa", perché l'attuale stallo è insostenibile. "Non si può galleggiare" dice il presidente di Confindustria in un'intervista a Mezz'ora in più su Raitre.Quando il Centro studi di Confindustria ha ...

Vincenzo Boccia : "Serve crescita. Abbassare le tasse per alzare i salari" : "Per alzare i salari in Italia vanno ridotte le tasse sul lavoro che incidono fino al 120 per cento sul salario netto, lo dico senza alcuna provocazione, ma in una logica di confronto con il Governo". Con queste parole il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, invita il governo a "ridurre il cuneo fiscale". Nel corso di un convegno a Genova il vertice dell'associazione degli industriali ha continuato: "È vero che in Italia i salari ...