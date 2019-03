Vieni da me | Caterina Balivo massacra le femministe della tv | Donne discriminate?

Vieni da Me - Gianfranco Vissano e l'ormone impazzito per i piedi? Caterina Balivo : 'Ti prendo a scarpate' : A Vieni da me, dopo Roberta Capua ha fatto la sua apparizione il cuoco Gianfranco Vissani . Lo chef ha fatto dei commenti, neanche tanto velati, sulla Capua. Ha parlato delle sue scarpe e della ...

Vieni da Me - Gianfranco Vissano e l'ormone impazzito per i piedi? Caterina Balivo : "Ti prendo a scarpate" : A Vieni da me, dopo Roberta Capua ha fatto la sua apparizione il cuoco Gianfranco Vissani. Lo chef ha fatto dei commenti, neanche tanto velati, sulla Capua. Ha parlato delle sue scarpe e della possibilità di toglierle perché “così più bella”. Anche Caterina Balivo sembrava parecchio infastidita dall

Caterina Balivo infastidita da un ospite : lo sfogo a Vieni da Me : Vieni da me, Caterina Balivo: un ospite la infastidisce E’ da poco finita l’ultima puntata settimanale di Vieni da me. E oggi gli ospiti intervistati da Caterina Balivo nella sua trasmissione quotidiana sono stati Roberta Capua e il popolare chef Gianfranco Vissani. Proprio quest’ultimo ha fatto diverse battute nei confronti della Capua, arrivando addirittura a dichiarare l’intenzione di volerle togliere le scarpe perchè ...

Roberta Capua si confessa a Vieni da Me. Caterina Balivo racconta il suo dramma : Caterina Balivo ospita ancora a Vieni da Me Roberta Capua. L’ex Miss Italia mesi fa aveva commosso il pubblico ricordando Fabrizio Frizzi, di cui si è celebrato lo scorso 26 marzo il primo anniversario della morte. Oggi racconta ancora di sé e della sua vita privata, sempre con grande classe. Come aveva fatto anche durante la nostra intervista. In particolare la Capua si è soffermata commossa su suo papà. Qualcuno commenta così sul suo ...

Caterina Balivo - Emanuela Aureli si commuove per il papà a Vieni da Me : Emanuela Aureli si commuove a Vieni da Me di fronte al messaggio di suo padre. Imitatrice e attrice, Emanuela Aureli è uno dei volti più amati della tv, pochi però conoscono la sua vita privata, segnata da amori sfortunati e da un legame indissolubile con la famiglia. Nel programma di Caterina Balivo, la comica ha ricordato i suoi esordi alla Corrida. “Mia mamma mi iscrisse alla Corrida di Corrado e vengo chiamata: io andavo alle superiori ...

Vieni da Me - confessione inquietante di Caterina Balivo : "Chi sono davvero - perché non godo del mio successo" : Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più amate, a dimostrarlo è anche il successo che ottiene quotidianamente con Vieni da Me, il programma del pomeriggio di Rai1. La presentatrice si è raccontata senza filtri in un’intervista esclusiva per LiberiTutti, lo speciale del Corriere della Ser

Caterina Balivo : marito - figli e curiosità | Vieni da me : Caterina Balivo: marito, figli e curiosità | Vieni da meChi è Caterina Balivo e curiositàCaterina Balivo intervistata da Tiberio Timperi a La vita in Diretta parla del suo programma “Vieni da me” e per la prima volta dei suoi figli, rivelando particolari che non sono passati inosservati.Caterina Balivo e la sua opinione sul suo ruolo di madreLa Balivo nel corso dell’intervista ha espresso pareri riguardo il suo ruolo di madre e ha confessato di ...

Caterina Vertova a Vieni da me/ 'Mio marito Thomas è un uomo integro - gli italiani..' : Caterina Vertova a Vieni da me parla del rapporto con il marito Thomas: 'è tedesco ed è un uomo integro, mentre gli uomini italiani...'.

Vieni da me - Caterina Balivo in lacrime : il pubblico si alza e applaude : Caterina Balivo con le lacrime agli occhi a Vieni da me: le sue parole ad inizio puntata Non poteva iniziare la puntata di Vieni da me di oggi, martedì 26 marzo 2019, non parlando di Fabrizio Frizzi Caterina Balivo: ricordando il collega ad un anno esatto dalla sua scomparsa prematura, la conduttrice di Vieni da me si è infatti commossa e, con gli occhi lucidi, ha lanciato la pubblicità dopo la breve anteprima andata in onda tra la fine del TG1 ...

Caterina Balivo confermata a Vieni da me : cosa cambia da settembre : Vieni da me: Caterina Balivo verso la riconferma nella stagione televisiva 2019-2020 Cominciano a circolare i primi rumors sulla prossima stagione televisiva di Rai1: uno di questi riguarda Vieni da me, il programma pomeridiano lanciato a settembre dell’anno scorso da Caterina Balivo, rientrata su Rai1 dopo tante edizioni di Detto Fatto condotte sulla seconda rete. E proprio su Vieni da me il sempre informato TvBlog oggi ha lanciato la ...

Vieni da me - Caterina Balivo in difficoltà : Manuela Villa è in ritardo : Caterina Balivo annuncia Manuela Villa, che arriva in ritardo a Vieni da me: “Sarà al trucco…” Inizio di puntata un po’ anomalo quello di Vieni da me di oggi, mercoledì 20 marzo: la padrona di casa Caterina Balivo, nella breve anteprima andata in onda dopo la fine del TG1, ha annunciato come sempre gli ospiti del giorno, facendo il nome di Manuela Villa. Iniziata la trasmissione, però, Manuela Villa non si è presentata in ...

Il Paradiso delle Signore daily vittima di Caterina Balivo e il suo Vieni Da Me : il pomeriggio di Rai1 ha fallito : Un addio doloroso e che sicuramente Il Paradiso delle Signore daily non merita. La versione soap della famosa fiction di Rai1 aveva vinto ogni reticenza e ogni dubbio della vigilia conquistando, poco alla volta, vecchi e nuovi fan del prodotto con una crescita continua e solida in termini di ascolti. Dal 9% di share degli esordi all'ottimo 14-15% (anche di più a volte) di queste ultime settimane, il percorso del cast de Il Paradiso delle Signore ...