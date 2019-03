Video - Omaggio a Renata Fonte a 35 anni dalla morte

Sfera Ebbasta Popstar Tour - invia un Video e ottieni i biglietti omaggio per il concerto di Roma : L?attesissimo Sfera Ebbasta Popstar Tour 2019 parte dal Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 17 aprile, e Leggo riserva ai suoi lettori l?opportunità di partecipare al live...

Argentina - Messi torna in Nazionale : l'omaggio social è da brividi. Video : A distanza di quasi 9 mesi dall'ultima apparizione in Nazionale, Leo Messi torna ufficialmente a giocare per l' Argentina del Ct Scaloni. Va in archivio la pausa rispettata dal fuoriclasse del ...

NBA – L’omaggio fantastico degli Spurs a Dwyane Wade : regalate le maglie di Duncan - Parker e Ginobili [Video] : I San Antonio Spurs hanno omaggiato Dwyane Wade nell’ultima sfida all’AT&T Center: regalate le maglie di Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili Ultima partita all’AT&T Center di San Antonio per Dwyane Wade. La stella di Miami, nella notte, ha aiutato a battere gli Spurs firmando 11 punti. La leggendaria carriera di ‘The Flash’, che terminerà in estate, è stata omaggiata dai San Antonio Spurs, tramite ...

Ciclismo – Astana commovente al termine della Tirreno-Adriatico : l’omaggio a Michele Scarponi è emozionante [Video] : L’omaggio dell’Astana Pro Team a Michele Scarponi al termine della Tirreno-Adriatico è commovente E’ terminata due giorni fa la 54ª edizione della Tirreno-Adriatico. A trionfare, per pochissimi secondi, dopo la cronometro individuale finale, è stato Roglic. Edizione soddisfacente per l’Astana che ha regalato emozioni forti a tutti i suoi tifosi, in particolar modo con la vittoria di Fuglsang nella quinta tappa, ...

Svelata la scaletta dello Sweetener Tour di Ariana Grande - Video dalla prima data con omaggio a Mac Miller : La scaletta dello Sweetener Tour di Ariana Grande è ormai ufficiale: lunedì 18 marzo la popstar ha inaugurato il suo nuovo show al Times Union Center di Albany, a New York, con la data zero di quel Tour che solo qualche mese fa sembrava destinato ad essere cancellato. Dopo un anno difficilissimo in seguito all'attentato di Manchester del maggio 2017 ad un suo concerto e il lutto per la morte dell'ex compagno Mac Miller lo scorso settembre, ...

Rita Ora fa un omaggio a Britney Spears nel Video di “Only Want You” feat. 6LACK : Take a look ;) The post Rita Ora fa un omaggio a Britney Spears nel video di “Only Want You” feat. 6LACK appeared first on News Mtv Italia.

La magia rock dei Negramaro a Roma con Lele sul palco e l’omaggio di Giuliano a Lucio Battisti (Video) : Nella prima delle due serate Romane dell'Amore Che Torni Tour Indoor 2019 un PalaLottomatica gremito in ogni ordine di posto ha ospitato il primo concerto del 2019 dei Negramaro a Roma, ideale seguito dello show allo stadio Olimpico della scorsa estate che, ha ricordato Giuliano Sangiorgi, "è una notte che ci è rimasta nel cuore". D'altronde Roma è una seconda casa per la band salentina: qui sono nati, lo scorso autunno a poche settimane di ...

Il regalo di Fazio a John Turturro - l’omaggio a Il Nome della Rosa : “Guglielmo è lo Sherlock Holmes del Medioevo” (Video) : Accolto con una standing ovation dal pubblico, John Turturro è stato uno dei grandi ospiti del programma Che Tempo Che Fa. L'attore americano è il protagonista de Il Nome della Rosa, serie evento che andrà in onda per quattro puntate su Rai1 a partire dal 4 marzo. La trasposizione televisiva del best seller di Umberto Eco è una delle produzioni più attese di questa stagione televisiva. John Turturro ha spiegato in che modo è entrato nei ...

Cagliari-Inter - l'emozionante omaggio per Astori al 13' : Video : Un ricordo sempre vivo, il mondo del calcio si stringe in memoria di Davide Astor i. Attimi di c ommozione alla Sardegna Arena , dove al tredicesimo minuto della gara tra Cagliari e Inter tutto lo stadio ha reso omaggio al ...

Video - testo e traduzione della cover di Take On Me dei Weezer - l’omaggio agli A-ha e a Stranger Things : Eravamo abituati a sentirli sfondare i timpani con Hash Pipe, Pork & Beans e Buddy Holly, ma la versione di Take On Me dei Weezer ha sorpreso tutti: la cover del popolare brano degli A-ha è fedele all'originale e ripropone lo stesso sound ricercato, senza variazioni né personalizzazioni. Dal suono, poi, l'omaggio si traduce per immagini, perché il Video animato del brano della band scandinava datato 1985 viene riproposto nello stesso stile, ...

E' morto Gianfranco Maffuccio - colonna del pubblico di Forum. L'omaggio di Barbara Palombelli (Video) : Grande commozione nella puntata odierna di Forum, l'atmosfera è stata più triste del solito a causa di un lutto che ha coinvolto la conduttrice, i collaboratori e il pubblico in studio. Se n'è andato Gianfranco Maffuccio, colonna storica del pubblico che ha seguito decine di vicissitudini, cause e dibattiti del programma condotto da Barbara Palombelli che ha scelto di omaggiarlo in apertura di trasmissione: Mi avete sempre sentito dire che ...

NBA – Doc Rivers prende il microfono e fa applaudire tutto lo Staples Center : omaggio da brividi per l’ultima di Nowitzki [Video] : Time out a pochi secondi dal termine del quarto quarto, Doc Rivers prende il microfono e chiama la standing ovation: è l’ultima partita di Dirk Nowitzki allo Staples Center Ieri notte allo Staples Center di Los Angels è successo qualcosa di magico. Con pochi secondi sul cronometro e l’esito della partita ormai segnato in favore dei Clippers (112-121), Doc Rivers aveva a disposizione ancora un time out. L’allenatore della ...

Ritiro Lindsey Vonn – L’omaggio di Federer fa impazzire la sciatrice : “ti ho seguita - sono orgoglioso di te” [Video] : Grande sorpresa per Lindsey Vonn dopo l’ultima gara della carriera: la sciatrice riceve un dolce messaggio di congratulazioni da Roger Federer Domenica Lindsey Vonn ha corso l’ultima gara della sua carriera. La sciatrice americana si è tolta la soddisfazione di chiudere in bellezza con la medaglia di bronzo nella discesa libera ai Mondiali di Are, scrivendo l’ultimo capitolo della sua straordinaria e vincente avventura. ...

Elisa e Claudio Baglioni per l’omaggio a Tenco a Sanremo : Video in Vedrai Vedrai : Elisa e Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019 omaggiano Luigi Tenco. L'omaggio è sulle note di Vedrai Vedrai, uno dei brani più celebri della discografia di Tenco, datato 1965 e contenuto nell'album "Luigi Tenco" pubblicato lo stesso anno per la Jolly Hi-Fi Records. Elisa a Sanremo è ospite della serata conclusiva del Festival, sabato 9 febbraio, per la presentazione del suo nuovo singolo estratto dall'album Diari Aperti. La sua ...