VIDEO Motocross | Tony Cairoli vince gara-1 GP Olanda MXGP | Highlights e sintesi | trionfo

(Di domenica 31 marzo 2019)ha vinto la-1 del GP d’, terza tappa del Mondiale. Il centauro della KTM ha allungato in testa alla classifica generale sfruttando la caduta di Tim Gajser e ha festeggiato il quarto successo stagionale al termine di 30 minuti particolarmente tirati. Dopo una partenza a razzo, il nove volte Campione del Mondo ha subito il sorpasso di Max Anstie che è rimasto al comando fino a metà evento, poi è caduto e cosìlo ha sorpassato involandosi verso il traguardo. Di seguito ilcon glie ladella-1 del GP d’, terza tappa del MondialeLA CRONACA DI-1CLASSIFICA MONDIALE:AL COMANDOL’ALLARME DI: “HO VINTO, MA MI FA MALE LA SPALLA”-1 GP: VITTORIA...

