VIDEO GP Argentina MotoGP | Highlights e sintesi | Marquez domina | Valentino Rossi vince il

VIDEO Valentino Rossi imbattibile nel corpo a corpo - battuto Dovizioso all’ultimo giro nel GP d’Argentina! : Valentino Rossi è semplicemente stato infinito durante il GP d’Argentina 2019 e ha conquistato uno strepitoso secondo posto nella tappa valida per il Mondiale MotoGP. Il Dottore si è reso protagonista di uno spettacolare duello con Andrea Dovizioso per la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez, il pilota della Yamaha è riuscito a primeggiare grazie a un sorpasso stellare durante l’ultimo giro: staccata perfetta e manovra ...

MotoGp – Il momento giusto è arrivato : stretta di mano tra Rossi e Marquez in Argentina - il Dottore questa volta non si tira indietro [VIDEO] : Rossi e Marquez si lasciano tutto alle spalle: bellissima stretta di mano nel retropodio in Argentina Che spettacolo il Gp d’Argentina: Marc Marquez ha conquistato una facilissima vittoria a Termas de Rio Hondo, dimostrando di sentirsi perfettamente a suo agio sul circuito argentino. Una vittoria che regala allo spagnolo della Honda la leadership della classifica piloti, davanti a Dovizioso e Rossi. Secondo, dopo una fantastica lotta ...

MotoGp – Che spettacolo in Argentina! Valentino Rossi vs Dovizioso : duello mozzafiato [VIDEO] : Valentino Rossi e Dovizioso regalano spettacolo nel Gp d’Argentina: duello a colpi di sorpassi tra i due italiani a Termas de Rio Hondo E’ in corso, sul circuito di Termas de Rio Hondo, il secondo round della stagione 2019 di MotoGp. I piloti stanno disputando il Gp d’Argentina, nel quale non manca di certo lo spettacolo. Dopo una partenza impeccabile, Marquez sta dominando la gara con estrema facilità, ma non mancano le ...

MotoGp – Semafori spenti a Termas de Rio Hondo : il VIDEO della partenza del Gp d’Argentina : Marquez impeccabile, bene Valentino Rossi: la partenza del Gp d’Argentina Semafori spenti a Termas de Rio Hondo: dopo le qualifiche di ieri che hanno assegnato a Marquez la pole position e a Vinales e Dovizioso una splendida ed importante prima fila, i piloti della categoria regina si sono finalmente schierati in griglia per il Gp d’Argentina. Una partenza ottima per Marquez, così come quella di Valentino Rossi, che ha subito ...

VIDEO MotoGP - Highlights Qualifiche GP Argentina 2019 : pole di Marquez - Dovizioso in prima fila e Rossi 4° : Marc Marquez fa segnare il miglior tempo Qualifiche del GP d’Argentina di MotoGP. Lo spagnolo precede il connazionale Maverick Vinales, mentre completa la prima fila la Ducati di Andrea Dovizioso. Quarta piazza per Valentino Rossi. Di seguito le immagini salienti delle Qualifiche. Highlights Qualifiche GP Argentina MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

MotoGp – Qualifiche soddisfacenti per Valentino Rossi in Argentina? La reazione del Dottore è eloquente [VIDEO] : La reazione di Valentino Rossi dopo il quarto posto conquistato oggi nelle Qualifiche del Gp d’Argentina Sono andate in scena oggi le Qualifiche del Gp d’Argentina di MotoGp: Marc Marquez ha conquistato la sua 81ª pole position, la quinta negli ultimi sei anni a Termas de Rio Hondo, seguito da Vinales e Dovizioso. Sabato soddisfacente per Valentino Rossi, che dopo la qualifica disastrosa del Qatar, è riuscito ad ottenere un ...

MotoGp – In Argentina rispunta la sexy fan innamorata di Valentino Rossi : dopo il bacio in Spagna - arriva la dichiarazione d’amore [VIDEO] : La sexy fan innamorata di Valentino Rossi torna all’attacco: dopo il bacio rubato in Spagna, arriva la dichiarazione d’amore in Argentina Tanti, tantissimi sono i tifosi che amano in maniera smisurata Valentino Rossi. Tanti, sono coloro che lo seguono in giro per il mondo durante i weekend di gara, tra questi c’è anche una bella tifosa Argentina, diventata ‘famosa’ diversi mesi fa per aver rubato un bacio al ...

MotoGp - Valentino Rossi accolto come un re in Argentina : cori e fumogeni all’esterno dell’hotel [VIDEO] : Il pesarese si è affacciato dal balcone del suo hotel per salutare una imponente folla accorsa per salutarlo Valentino Rossi resta il pilota più amato in Argentina per distacco, tifo da stadio e tantissimo amore per il pilota della Yamaha, acclamato come un re anche nella serata post libere. All’esterno dell’hotel del Dottore infatti si è radunato una folla imponente, impazzita letteralmente per il pesarese, affacciatosi dal ...

VIDEO GP Argentina MotoGP 2019 - prove libere 2 : highlights e sintesi. Dovizioso in testa - Valentino Rossi precede Marquez : Andrea Dovizioso ha stampato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è scatenato nel finale della sessione e ha così preceduto tutti i rivali dando un chiaro segnale in vista delle qualifiche e della gara, il forlivese sembra essere in gran forma dopo il successo in Qatar e proverà a replicarsi su un tracciato storicamente non così amico. Marc Marquez ha ...

VIDEO Valentino Rossi GP Argentina : “Giornata positiva - mi trovo bene con la moto. Sono a due decimi dal primo” : Valentino Rossi ha concluso la prima giornata di prove libere del GP d’Argentina con il sesto tempo complessivo, un risultato positivo per il Dottore che ha manifestato tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Oggi è stata una giornata piuttosto positiva perché Sono sempre stato abbastanza veloce, stamattina abbiamo lavorato bene anche con le gomme. Nel pomeriggio abbiamo scelto due-tre cose e ho fatto il time-attack con ...

