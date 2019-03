VIDEO F1 | Highlights GP Bahrein | la Ferrari domina | poi il motore beffa Leclerc

Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1 - : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle BOLOGNA SASSUOLO – Davanti al proprio pubblico del Dall’Ara è stata una vittoria pesantissima, seppur di misura, in ottica salvezza per il Bologna. Infatti gli uomini di Sinisa Mihajlovic battendo il Sassuolo di Roberto De Zerbi e conquistando i tre punti sono riusciti a superare l’Empoli uscendo dalla zona retrocessione. Dopo questo match, i […] L'articolo Pagelle Bologna-Sassuolo 2-1,: voti, tabellino e ...

Pagelle Fiorentina-Torino 1-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA TORINO 1-1 – Finisce 1-1 la sfida del Franchi di Firenze tra Fiorentina e Torino. Un punto che vale a poco per entrambe le squadre, ma sono i granata a poter recriminare di più considerando la corsa all’Europa League. I granata non approfittano del ko della Roma (e del Milan) e non rispondono […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Torino 1-1: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A News ...

VIDEO Roma-Napoli 1-4 - Highlights - gol e sintesi. Milik e Mertens stendono i giallorossi : Il Napoli ha sconfitto la Roma per 4-1 nel match valido per la 29^ giornata della Serie A. Gli azzurri hanno espugnato lo Stadio Olimpico e hanno così rafforzato il secondo posto in classifica confermandosi a 15 punti di distacco dalla capolista Juventus, i giallorossi sono invece incappati in un pesante ko che potrebbe compromettere la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League. I partenopei si sono portati in vantaggio al 2′ ...

Pagelle Frosinone-Spal 0-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle FROSINONE SPAL 0-1 – Vittoria di fondamentale importanza per la SPAL che a Frosinone ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella contro la Roma, prima della sosta. Gli uomini di Semplici ottengono tre punti d’oro in casa del Frosinone, tre punti che valgono doppio considerando soprattutto che si trattava di uno scontro […] L'articolo Pagelle Frosinone-Spal 0-1: voti, tabellino e highlights del ...

Pagelle Roma-Napoli 1-4 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle ROMA NAPOLI – Ripresa di campionato pessima per la Roma che, dopo il 2-1 subito contro la SPAL a Ferrara, cade anche in casa contro un ottimo Napoli. Un ko dalle dimensioni enormi per gli uomini di Ranieri che crollano per 4-1 all’Olimpico non dando mai l’idea di potersela giocare contro un Napoli più brillante […] L'articolo Pagelle Roma-Napoli 1-4: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie ...

VIDEO Motocross - Tony Cairoli vince gara-1 GP Olanda MXGP : Highlights e sintesi - trionfo del siciliano : Tony Cairoli ha vinto la gara-1 del GP d’Olanda, terza tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il centauro della KTM ha allungato in testa alla classifica generale sfruttando la caduta di Tim Gajser e ha festeggiato il quarto successo stagionale al termine di 30 minuti particolarmente tirati. Dopo una partenza a razzo, il nove volte Campione del Mondo ha subito il sorpasso di Max Anstie che è rimasto al comando fino a metà evento, poi è caduto ...

Pagelle Parma-Atalanta 1-3 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle PARMA ATALANTA 1-3 -Vittoria di fondamentale importanza per l’Atalanta che, a Parma, trova tre punti pesantissimi in ottica corsa all’Europa. Gli uomini di Gasperini tengono vivo il sogno Champions e si portano a -3 dal Milan quarto: 48 i punti in classifica per i bergamaschi che salgono momentaneamente al quinto posto a +1 sulla […] L'articolo Pagelle Parma-Atalanta 1-3: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO ...

VIDEO/ Juventus Empoli - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Juventus Empoli, 1-0,: highlights e gol della partita di Serie A. Le immagini salienti dell'anticipo della 29giornata dall'Allianz Stadium.

VIDEO/ Perugia Livorno - 3-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Perugia Livorno, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita, giocata al Curi nella 30giornata del Campionato di Serie B.

VIDEO/ Brescia Foggia - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Brescia Foggia, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita di Serie B. Le immagini salienti della partita della 30giornata al Rigamonti.

Pagelle Inter-Lazio : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle INTER LAZIO – Come riporta Sky Sport nell’Inter di Spalletti distrazione muscolare all’adduttore: questo il referto medico sulle condizioni di Stefan De Vrij. L’ex di turno salterà di nuovo la sfida contro la Lazio ma lo stop potrebbe prolungarsi per un paio di settimane. Nella giornata di giovedì l’Inter ha emesso anche il comunicato […] L'articolo Pagelle Inter-Lazio: voti, tabellino e highlights del match – ...

Pagelle Bologna-Sassuolo : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle BOLOGNA SASSUOLO – Come riporta Sky Sport nel Bologna di Mihajlovic in mezzo al campo è ballottaggio tra Poli e Dzemaili, con quest’ultimo che settimana scorsa era stato sottoposto ad esami strumentali che avevano fortunatamente escluso lesioni. In difesa assente certo Lyanco che è squalificato. In pole c’è Helander anche se le sue ultime […] L'articolo Pagelle Bologna-Sassuolo: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO ...

Pagelle Fiorentina-Torino : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA TORINO – Come riporta Sky Sport nella Fiorentina di Pioli sono continuate le sedute individuali per Federico Chiesa. L’esterno viola però dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Torino. Torna dalla squalifica Veretout. Doppia soluzione (Ceccherini/Laurini) in difesa vista la squalifica di Pezzella. In attacco Simeone spera in una maglia da […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Torino: voti, tabellino e ...

Pagelle Frosinone-Spal : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle FROSINONE SPAL – Come riporta Sky Sport nel Frosinone di Baroni un Pinamonti non al meglio ha svolto a metà settimana un lavoro differenziato. Non dovesse tornare al 100% ecco che in attacco non ci sarebbe ballottaggio: di fianco a Ciano giocherebbe Ciofani. Capitolo difesa: c’è Goldaniga out per squalifica. Due le opzioni per […] L'articolo Pagelle Frosinone-Spal: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da ...