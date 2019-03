VIDEO Charles Leclerc | quali problemi ha avuto la Ferrari? I motivi della mancata

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019)aveva in pugno la vittoria del GP del Bahrein, il pilotasi trovava comodamente al comando quando mancavano 10 giri al terminegara ma all'improvviso la sua monoposto hadeie così il successo è andato in fumo. La vettura del monegasco, infatti, ha accusato un calo di potenzapower unit MGU-H. La conseguenza è stata drammatica: perdita di 163 cavalli e dunque una velocità più bassa di almeno 40 km/h in rettilineo. Tra l'altro, come rivela it.motorsport, sono emersi anche deisul consumo di carburante: proprio per questo motivo ha dovuto girare sul passo di 1:40-1:42, avrebbe potuto girare in 1:39 per evitare il sorpasso di Valtteri Bottas ma sarebbe rimasto a secco di benzina.

