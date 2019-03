Via libera da UE al rinvio della Brexit in caso di elezioni anticipate o nuovo referendum

Da Mattarella il Via libera alla Commissione parlamentare sulle banche - ma senza invasioni di campo : Il capo dello Stato scrive ai presidenti di Camera e Senato: 'Non ci devono essere sovrapposizioni a Consob, Bce, Ivass e Covip' né accavallare con le inchieste Giudiziarie

Milano : Via libera bando gara progetto termovalorizzatore Sesto S. Giovanni (3) : (AdnKronos) - Il paper finale mira a fornire una mappatura sull’accoglimento o meno delle proposte con l’indicazione, dove possibile, delle successive fasi di implementazione. Con motivazioni di natura ambientale, amministrativa, economica, sono 89 le osservazioni raccolte con relativi feedback form

Milano : Via libera bando gara progetto termovalorizzatore Sesto S. Giovanni (2) : (AdnKronos) - “L’esperienza partecipativa ha aiutato a instaurare un clima di fiducia reciproco e di dialogo costante e trasparente con la cittadinanza", commenta Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. "Vogliamo tenere vivo questo modello costruendo momenti o occasioni

Milano : Via libera bando gara progetto termovalorizzatore Sesto S. Giovanni : Milano, 29 mar. (AdnKronos) - Via libera al bando di gara per la realizzazione della Biopiattaforma Cap-Core, il progetto di simbiosi industriale di Sesto San Giovanni, che unisce termovalorizzatore e depuratore in una biopiattaforma dedicata all’economia circolare. Il progetto di fattibilità tecnic

Sicilia : Via libera al piano energetico ambientale : Salvatore D’Urso, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia della Regione Siciliana, ha annunciato, nel corso del roadshow “Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico”, la pubblicazione del PEARS per la prossima settimana. Il piano energetico ambientale è volto ad aggiornare gli strumenti di pianificazione energetica regionale attraverso una programmazione che punti al raggiungimento ...

Nexi - Via libera di Consob alla quotazione : La Consob ha approvato i documenti che costituiscono il prospetto di quotazione di Nexi sul Mercato Telematico Azionario. Lo comunica la stessa Nexi, ricordando come il range è stato indicato fra 8,50 ...

Brexit - Via libera da speaker Bercow a terzo voto su accordo May : Nelle due occasioni precedenti, l'accordo era stato presentato in un "pacchetto" unico insieme alla dichiarazione politica sulle relazioni future fra Ue e Gb. Ora scindendolo, il governo ha ...

Banco Desio - Via libera dell'assemblea a bilancio e dividendo : L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza ha approvato il bilancio individuale al 31 dicembre 2018 e la distribuzione di un dividendo di Euro 0,0839 per ciascuna azione ordinaria e di ...

CNEL - Via libera a due proposte di legge su lavoro e contratti : Via libera a due proposte di legge, una sui contratti e una sulla produttività, firmate CNEL . La conferma arriva dall'Assemblea del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro, riunita a Villa Lubin, alla presenza del presidente Tiziano Treu, e del segretario generale, Paolo Peluffo. La prima proposta di legge riguarda la creazione del codice unico dei ...

Sogei : Via libera Cda a bilancio 2018 - utile a 27 - 8 milioni : Roma, 28 mar., askanews, - Il Consiglio di Amministrazione di Sogei S.p.A. ha approvato ieri, su proposta dell'amministratore Delegato, dott. Andrea Quacivi, il bilancio d'esercizio chiuso al 31 ...

‘SalViamola’ : pronta delibera per salvaguardare sfilata storica : Roma – Una delibera di Giunta per ‘salvare il Natale’. La tradizionale manifestazione del Natale di Roma del 21 aprile, organizzata da 19 anni dal Gruppo storico romano, e’ infatti a rischio: la Capitale potrebbe non festeggiare il suo 2.772esimo compleanno con l’ormai classica sfilata in costumi dell’antica Roma, che negli scorsi anni ha portato tra Circo Massimo e Fori decine di migliaia di cittadini ad ...

Decretone su Quota 100 e rdc è legge - il Senato dà il Via libera : Il Decretone che disciplina le materia previdenziali come Quota 100 e il reddito di cittadinanza ha ricevuto finalmente il via libera anche dal Senato e ben presto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una legge da 40 miliardi di euro dove sono racchiuse le misure che circa un anno fa sono state annunciate dal nuovo esecutivo Conte. Approvato in Senato il Decretone Dall'obbligo di accettare l'offerta di lavoro congrua di 858 ...

Legittima difesa : Via libera definitivo del Senato alla riforma : La riforma della Legittima difesa è legge: il ddl ha ottenuto il via libera definitivo dell'Aula del Senato con 201 voti a favore e 38 contrari