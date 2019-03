ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) “Noi diremo ai partiti chi ci sta su questi temi e lo faremo sapere al nostroche deciderà nel segreto dell’urna”. È questo il messaggio che il fondatore del Family Day Massimo Gandolfini lancia dalla marcia per lache ha chiuso l’edizione veronese del congresso. “Mamma, papà, figli, la bellezza” canta in coro la testa del corteo. Pochi metri più indietro ci sono i militanti di Forza Nuova che reggono glicon lo slogan “Dio, Patria,”. Uno slogan che compare in tanti altri cartelli elungo tutto il corteoL'articoloiltra. Gandolfini: “Ci rivolgiamo a tutti i partiti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Verona, sfila il popolo della famiglia tra cori antiabortisti e striscioni nostalgici. Gandolfini: “Ci rivolgiamo a… - RobertVonTess : Sfila il Corteo della famiglia: chiede un Fondo salva-famiglia, alternative all'aborto e politiche per la natalità - TutteLeNotizie : Verona, sfila il popolo della famiglia tra cori antiabortisti e striscioni nostalgici… -