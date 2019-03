Verona | Gandolfini | ' Tre giorni di livello culturale altissimo'

Congresso Famiglia - a Verona in corteo contro l’aborto : sfilano gli altri figli di Gandolfini - quelli in linea con il padre : L’attacco all’aborto e alla legge 194 è andato in scena sulle note di We Are family delle Sister Sledge: la marcia per le strade di Verona ha concluso il Congresso della Famiglia. Nella guerra dei numeri, gli organizzatori parlando di “un grande successo” e di 50mila persone presenti. Molte meno rispetto alle 100mila che sabato pomeriggio hanno sfilato nella contromanifestazione Transfemminista, anche ...

Congresso famiglie Verona - la figlia del leader del Family day Maria Gandolfini a Tpi : “Evento retrogrado e maschilista” : “Il Congresso delle famiglie? Un evento da Medioevo, maschilista e retrogrado”. Maria Gandolfini, figlia 36enne del leader del Family Day Massimo Gandolfini, è tornata sul Congresso di Verona in un’intervista video a TpiNews (qui la versione integrale). “Mio padre vuole che io bruci all’inferno perché sono separata. Mi considera un mostro. Lui ritiene che la mia famiglia sia da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi. Da lui ...

La figlia di Massimo Gandolfini - leader del Family Day - in piazza a Verona contro le "tesi medievali" del padre : Papà al Congresso, figlia in piazza. La famiglia Gandolfini sui due fronti a Verona, con il padre Massimo, leader del Family Day, tra i frontmen del Congresso mondiale delle famiglie, in prima linea nella battaglia contro l'aborto e per la famiglia tradizionale; e la figlia primogenita Maria, sposata a 18 anni in chiesa e separata, in piazza a manifestare."Sono qui a testimoniare che l'amore non ha colore, non ha razza e non ha sesso - ha ...

Verona - al via il Congresso delle famiglie | A sorpresa sul palco una senatrice M5s | Gandolfini : "L'aborto è un omicidio" : Il leader del Family Day: "La legge 194 non aiuta". I gruppi M5s di Camera e Senato: "Con orgoglio rivendichiamo di essere lontani anni luce dalla visione degli organizzatori del Congresso". Ma poi una di loro, Tiziana Drago, partecipa al convegno

