Verona | Di Maio | Vicinanza governo a poliziotta offesa

CONGRESSO FAMIGLIE A Verona/ 10mila al corteo pro-vita : Conte-Di Maio vs Salvini : Chiude il CONGRESSO FAMIGLIE di VERONA, 10 mila al corteo pro-vita: le conclusioni e lo scontro nel Governo con Di Maio e Conte contro Salvini

Verona - Salvini litiga con Di Maio e Conte <br> Organizzatori : "Europee? Voto a chi è con noi" : Le Europee di maggio entrano nel forum di Verona. Nella giornata di chiusura del Congresso mondiale delle famiglie - che ieri ha visto Salvini scagliarsi dal palco contro Di Maio che ha boicottato l’evento parlando di "toni medievali" - arriva l’avvertimento del vicepresidente della kermesse Jacopo Coghe il quale spiega che anche se le famiglie non hanno colore politico "alle prossime elezioni europee prenderemo atto di chi è ...

Verona - si chiude il congresso della famiglia. Gli organizzatori 'Alle europee vedremo chi è con noi e chi ci insulta. Di Maio studi' : ... da qui parte una nuova politica per la famiglia non più in difesa ma in attacco. Bisogna pensare alle nuove generazioni'. Un altro degli organizzatori, Toni Brandi, mette invece nel mirino il ...

Verona - Di Maio : "Sfigati" <br> Salvini : "Orgoglioso di esserlo" : Il Congresso Mondiale delle Famiglie in corso a Verona, patrocinato dal ministro leghista Fontana, è entrato nel vivo oggi, nella giornata della contro manifestazione di piazza e della presenza al forum del ministro dell'Interno Matteo Salvini, protagonista anche di un doppio botta e risposta a distanza, prima con il premier Giuseppe Conte e poi con il collega vicepremier Luigi Di Maio.A Di Maio che ha parlato dei partecipanti ...

Di Maio insiste : 'A Verona il fanatismo'. Su passo indietro di Di Battista taglia corto : 'lo sapevo' : Dopo aver definito 'medioevali' i temi affrontati a Verona, corregge il leghista sulle adozioni: non conosce le deleghe, che sono in mano al ministro Fontana

Congresso delle famiglie di Verona - Luigi Di Maio : “Ddl Pillon così com’è non passerà mai” : In un'intervista a Fanpage.it il leader del Movimento Cinque Stelle ha dichiarato: "A Verona ci sono i fanatici che vogliono tornare al medioevo. l disegno di legge Pillon così com'è va modificato non solo nella forma ma anche nella sostanza".Continua a leggere

Salvini a Verona attacca i 5 Stelle. Di Maio : "Al Congresso ci sono fanatici" : Matteo Salvini arriva a Verona poco dopo le 16. Calca, urla, tifo. "Matteo, Matteo... Matteo uno di noi", gridano i cittadini che lo aspettavano da ore. Anche alcuni organizzatori e partecipanti del ...

Lite sulla famiglia - Salvini al Congresso 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. E attacca i 5S. Di Maio 'A Verona fanatici' : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Di Maio : 'A Verona fanatici e medioevo - Salvini legga bene deleghe' : i Maio : 'A erona fanatici e medioevo, alvini legga bene deleghe'. 'Noi teniamo tanto alla famiglia, siamo molto preoccupati perchè l'Italia è negli ultimi posti tra i Paesi a fare figli in Europa. ...

Di Maio : 'A Verona fanatici - Salvini legga deleghe'. Europee : Di Battista non si candida : 'A fanatici e medioevo, legga bene deleghe'. 'Noi teniamo tanto alla famiglia, siamo molto preoccupati perchè l'Italia è negli ultimi posti tra i Paesi a fare figli in Europa. Mente a Verona si ...

Luigi Di Maio insulta le famiglie di Verona : 'Fanatici'. Matteo Salvini risponde : è guerra : I vicepremier litigano anche sul Congresso mondiale della Famiglia che si sta tenendo a Verona. Sul palco, infatti, è salito Matteo Salvini : 'Sono qui a sostenere col sorriso una giornata di festa, a ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini a Di Maio : orgoglioso di essere sfigato. Femministe? Pensino a Islam : è arrivato al di Verona mentre per le strade della città che ha il patrocinio del ministro della Famiglia Fontana. Al grido di 'Matteo, Matteo!' il ministro dell'Interno Salvini è arrivato al palazzo ...

Luigi Di Maio insulta le famiglie di Verona : "Fanatici". Matteo Salvini risponde : è guerra : I vicepremier litigano anche sul Congresso mondiale della Famiglia che si sta tenendo a Verona. Sul palco, infatti, è salito Matteo Salvini: "Sono qui a sostenere col sorriso una giornata di festa, a sostenere il diritto a essere madre, a essere padre e a essere nonni. A sostenere la necessità dell'

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini a Di Maio : orgoglioso di essere sfigato. Femministe? Pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in migliaia manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...