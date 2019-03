Verona | Congresso Famiglie | opinioni

Congresso famiglie 2019 Verona : date - programma e temi. Cos’è : Congresso famiglie 2019 Verona: date, programma e temi. Cos’è date Congresso mondiale famiglia “L’Organizzazione Internazionale per la Famiglia (International Organization for the Family, IOF) è lieta di annunciare che il XIII Congresso Mondiale delle famiglie (WCF) si terrà in Italia, nella città di Verona, dal 29 al 31 marzo”. È quanto si legge sulla home page di WCF. “Il vento del cambiamento: L’Europa e il ...

Congresso famiglie Verona - Conte-Salvini : scontro sulle adozioni : Il Congresso della famiglia di Verona innesca una doppia lite nel governo: la prima tra Salvini e Conte (sul tema delle adozioni), la seconda tra Salvini e Di Maio (sull'evento in sé,...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Conte-Salvini - scontro sulle adozioni : Il governo litiga sul Congresso della famiglia di Verona, con Conte che striglia Salvini invitandolo a studiare prima di parlare. Lo scontro va in scena nel giorno in cui il capo del Viminale...

Alla fine Forza nuova entra al Congresso di Verona : Alla fine Forza nuova nel Congresso delle famiglie ci ha messo piede eccome. Nonostante le tensioni con gli organizzatori e la volontà espressa da questi ultimi di non far entrare nella Gran Guardia nessuno degli iscritti al partito di Roberto Fiore.HuffPost è in grado di dimostrarlo con una foto che ritrae Luca Castellini, dirigente nazionale del partito dell'ultradestra, che giubbotto e occhiali da sole, sosta davanti agli stand ...

"Cristiano - cattolico e papà". Matteo Salvini superstar al Congresso di Verona : "Conto su di voi". : "Cristiano, cattolico e papà". Per l'evento più atteso del Congresso mondiale delle famiglie, ossia la sua presenza nella Gran Guardia, Matteo Salvini ha scelto la sua divisa più amata e popolare, certamente quella più aderente al contesto. Tanta parte dell'importanza della kermesse pro-vita, che si concluderà domani con la marcia delle famiglie, era legata alla sua presenza e il vicepremier ha mantenuto la ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Lite nel governo - Conte : Salvini studi prima di parlare : Il governo litiga sul di Verona, con Conte che striglia invitandolo a studiare prima di parlare. Lo scontro va in scena nel giorno in cui il capo del Viminale interviene all'evento patrocinato dal ...

Congresso delle famiglie di Verona - Luigi Di Maio : “Ddl Pillon così com’è non passerà mai” : In un'intervista a Fanpage.it il leader del Movimento Cinque Stelle ha dichiarato: "A Verona ci sono i fanatici che vogliono tornare al medioevo. l disegno di legge Pillon così com'è va modificato non solo nella forma ma anche nella sostanza".Continua a leggere

Congresso famiglia - in marcia contro l'evento - Verona blindata : 'Siamo in 100mila' - dicono le femministe : 'Siamo la luna che muove le maree e cambieremo il mondo con le nostre idee', è scritto ancora di Non una di meno. Imponenti le misure di sicurezza da parte delle forze dell'ordine, con ...

Salvini a Verona attacca i 5 Stelle. Di Maio : "Al Congresso ci sono fanatici" : Matteo Salvini arriva a Verona poco dopo le 16. Calca, urla, tifo. "Matteo, Matteo... Matteo uno di noi", gridano i cittadini che lo aspettavano da ore. Anche alcuni organizzatori e partecipanti del ...

Salvini : aborto non si tocca - su Congresso Verona disinformazione : Verona, askanews, - "Sono qua per sostenere col sorriso il diritto a essere mamma, papà, nonno, la necessità per l'Italia di mettere al mondo dei figli, senza togliere niente a nessuno". Lo ha detto ...

Lite sulla famiglia - Salvini al Congresso 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. E attacca i 5S. Di Maio 'A Verona fanatici' : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI