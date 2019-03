Verona | braccio teso e insulti ai gay La poliziotta zittisce l’estremista che inneggia a

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Il giornalista tedesco Krsto Lazarević‏ ha postato sul suo profilo twitter (@Krstorevic) il video di un episodio accaduto il 30 marzo in centro a. Protagonista del fattaccio un uomo che, dopo aver rivoltoa gay presenti in piazza Bra, ha iniziato ad uralre “Salvini uno di noi” accompagnando il coro con il saluto romano. La scena non è passata inosservata e quando l’uomo si è calato i pantaloni per mostrare il posteriore unagli ha intimato di smetterla. Per tutta risposta l’uomo ha continuato, battibeccando prima con la donna poi con un cameramanL'articoloai gay. Lal’estremista chea Salvini e mostra il fondoschiena proviene da Il Fatto Quotidiano.

