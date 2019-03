Valle d’Aosta | ultraleggero precipita vicino alle piste da sci

Concorso Agenzia delle Entrate - 510 funzionari : rinviato a maggio il diario delle prove - uscito solo per la Valle d’Aosta : Rinviata oggi, con avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la pubblicazione del diario e della sede d’esame della prova oggettiva attitudinale. La comunicazione effettiva sarà il 3 maggio 2019, al momento siamo a conoscenza solamente del calendario delle prove per la Regione Valle d’Aosta. Il bando di Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate è stato pubblicato ad aprile 2018 e, da allora, sono sempre stati ...

Previsioni Meteo : neve in arrivo in Valle d’Aosta - anche a bassa quota : E’ previsto l’arrivo della neve la prossima settimana in Valle d’Aosta: “Un campo anticiclonico favorirà tempo soleggiato in Valle d’Aosta fino a lunedì, in seguito la discesa di una fredda area depressionaria determinerà un episodio perturbato, con possibili nevicate a quote abbastanza basse,” si legge nel bollettino dell’ufficio Meteorologico regionale. Sabato e domenica si prevede cielo soleggiato con ...

Corruzione - l’ex presidente della Valle d’Aosta condannato a 4 anni e 6 mesi : Quattro anni e sei mesi per Corruzione. È la condanna emessa dal gup Paolo De Paola per Augusto Rollandin, ex presidente della Regione Valle d’Aosta e attuale consigliere regionale dell’Union Valdotaine. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto la condanna a sei anni di carcere. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. Per Rollandin scatta ora la procedura che, in base alla legge Severino, porterà alla sospensione dalla carica di consigliere ...

Messaggio della Regione Valle d’Aosta per la Giornata della Memoria : Oggi, giovedì 21 marzo 2019, si celebra in tutta Italia la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime

Valle d’Aosta : decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il territorio regionale : L’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Valle d’Aosta comunica che oggi, lunedì 18 marzo 2019, il Presidente della Regione, sulla base dell’andamento meteo-climatico dell’ultimo periodo, ha decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il territorio regionale non innevato. Per tale motivo è stato decretato lo stato di grave pericolosità nelle zone boscate e in quelle limitrofe ai boschi fino ...

Terremoto - scossa in Valle d’Aosta : paura a Courmayeur - epicentro al confine con Francia e Svizzera : 1/6 ...

Maltempo : riaperta la statale 26 in Valle d’Aosta dopo il ribaltamento del camion : È stata riaperta al traffico la statale 26 ‘della Valle d’Aosta’, una volta ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante che questa mattina si è ribaltato a Montjovet, a causa del vento forte, e completata la bonifica della sede stradale. Lo comunica l’Anas in una nota. La strada era stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 71, a Montjovet. L'articolo Maltempo: riaperta la statale 26 in ...

Vento forte in Valle d’Aosta : camion si ribalta sulla SS26 : A causa di un mezzo pesante ribaltatosi per il forte Vento, la statale 26 “della Valle d’Aosta” è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 71, a Montjovet. La circolazione in entrambe le direzioni è provvisoriamente indirizzata sulla A5 o lungo le regionali 45 e 33-Col de Joux con prosecuzione per Chatillon. L'articolo Vento forte in Valle d’Aosta: camion si ribalta sulla SS26 sembra essere il primo su ...

Linea Bianca – Tredicesima puntata del 9 marzo 2019 – Valle d’Aosta - Cervinia. : Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con Linea Bianca, giunta alla quinta edizione. Tredicesimo appuntamento oggi, e ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi e Lino Zani. Tremilaseicento piste da discesa per un totale di seimilasettecento chilometri, soffici distese […] L'articolo Linea Bianca – Tredicesima puntata del 9 marzo ...

Meteo Valle d’Aosta : neve in arrivo all’inizio della prossima settimana : Prevista neve in Valle d’Aosta all’inizio della prossima settimana: secondo l’Ufficio Meteorologico regionale sono attese precipitazioni nevose lunedì e martedì, soprattutto nel settore occidentale e non particolarmente intense. Qualche fiocco si registrerà venerdì sui confini. Il cielo sarà nuvoloso per tutto il weekend e nei giorni successivi. Le temperature da giovedì saranno in calo e si assesteranno su valori tipici ...

Rogo nella mansarda in Valle d’Aosta. La chiavarese Mihaela non ce l’ha fatta : E’ morta la 21enne residente nel Tigullio che nella notte tra venerdì e sabato era caduta dal terzo piano di una palazzina mentre fuggiva dalle fiamme

