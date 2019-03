Valle d' Aosta | precipita aereo ultraleggero Torgnon | morto campione slittino Hérin

Valle d'Aosta - precipita un ultraleggero : morto ex campione di mtb - : L'uomo, 52 anni, era a bordo di un Piper insieme ad un'altra persona, ora ferita gravemente. Il velivolo è precipitato in località Chantorné, nei pressi delle piste da sci

Cade ultraleggero - muore in Valle d'Aosta Corrado Herin - ex campione di slittino e mountain bike : L'ex campione di slittino e mountain bike Corrado Herin, valdostano di 52 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto a Torgnon, in Valle d'Aosta. Il velivolo, un Piper, è precipitato in località Chantorné, nei pressi delle piste da sci. Assieme ad Herin è rimasto coinvolta un'altra persona che ha riportato gravi ferite.

Il campione di slittino e downhill Corrado Hérin è morto in un incidente aereo con il suo ultraleggero in Valle d’Aosta : Il campione di slittino e downhill Corrado Hérin è morto questo pomeriggio dopo essere precipitato con il suo aereo ultraleggero nei pressi di Torgnon, in Valtournenche (Valle d’Aosta). Hérin aveva 52 anni e stava partecipando ad alcuni festeggiamenti con lo

Concorso Agenzia delle Entrate - 510 funzionari : rinviato a maggio il diario delle prove - uscito solo per la Valle d’Aosta : Rinviata oggi, con avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la pubblicazione del diario e della sede d’esame della prova oggettiva attitudinale. La comunicazione effettiva sarà il 3 maggio 2019, al momento siamo a conoscenza solamente del calendario delle prove per la Regione Valle d’Aosta. Il bando di Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate è stato pubblicato ad aprile 2018 e, da allora, sono sempre stati ...

Previsioni Meteo : neve in arrivo in Valle d’Aosta - anche a bassa quota : E’ previsto l’arrivo della neve la prossima settimana in Valle d’Aosta: “Un campo anticiclonico favorirà tempo soleggiato in Valle d’Aosta fino a lunedì, in seguito la discesa di una fredda area depressionaria determinerà un episodio perturbato, con possibili nevicate a quote abbastanza basse,” si legge nel bollettino dell’ufficio Meteorologico regionale. Sabato e domenica si prevede cielo soleggiato con ...

Mazzette in Valle d'Aosta - condannato l'ex governatore Rollandin. L'ombra delle elezioni anticipate : Sono tanti gli elementi che minano la stabilità politica, a partire dai numeri, un risicato 18 a 17 tra gli schieramenti, per arrivare fino al recente arresto di un consigliere regionale dell'Union ...

Corruzione - l’ex presidente della Valle d’Aosta condannato a 4 anni e 6 mesi : Quattro anni e sei mesi per Corruzione. È la condanna emessa dal gup Paolo De Paola per Augusto Rollandin, ex presidente della Regione Valle d’Aosta e attuale consigliere regionale dell’Union Valdotaine. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto la condanna a sei anni di carcere. Il processo si è svolto con il rito abbreviato. Per Rollandin scatta ora la procedura che, in base alla legge Severino, porterà alla sospensione dalla carica di consigliere ...

Valle d'Aosta - condannato per corruzione l'ex presidente Rollandin - : l'ex guida della Regione è stato condannato a 4 anni e 6 mesi. In base alla legge Severino, sarà sospeso dalla sua carica di consigliere regionale