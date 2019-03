Un talento al giorno – Mercato Atalanta | il club nerazzurro pesca in Eccellenza

“Un talento al giorno” - Shaparenko : il talento ucraino dalla capigliatura selvaggia : Mykola Shaparenko è un talento ucraino che sta emergendo non solo in patria ma anche nel palcoscenico internazionale ed è il protagonista della nostra rubrica “Un talento al giorno“. Il ragazzo nasce il 4 ottobre 1998 e calcisticamente si forma nel Mariupol, squadra con cui gioca in tutte le selezioni giovanili. Con il Mariupol mette in mostra le sue capacità principali: una visione di gioco a 360 gradi e un tocco di palla ...

“Un talento al giorno” : Fedor Chalov da mancato pianista a erede di Shevchenko : Fëdor Nikolaevic Chalov è il protagonista della nostra rubrica “Un talento al giorno“. Il bomber del Cska Mosca ha un grande futuro davanti a sé. Capocannoniere della Russian Premier League, giovane e ambizioso, da piccolo voleva fare il pianista seguendo le orme del papà. Negli ultimi anni la Russia è tornata a sfornare talenti in serie. Chalov suonava sia il flauto che il pianoforte, ma fino ai 9 anni era piuttosto indeciso ...

Un talento al giorno - Mathias De Wolf - il talento belga che somiglia a Paquetà : Mathias De Wolf, classe 2002, è il protagonista della nostra rubrica “Un talento al giorno“. Impegnato nel torneo di Viareggio, ha segnato 3 gol trascinando il suo Brugge in semifinale. Nato a Leuven il 21 febbraio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile del Club Brugge a 14 anni. Si è distinto anche nelle nazionali giovanili dei “Diavoli Rossi” a suon di assist e gol. Con il suo club, si è messo in ...

“Un talento al giorno” - Moise Kean : storia di un predestinato : Moise Kean è stato il primo millennials a debuttare nella nostra Serie A e in Champions League, il primo a segnare e il primo debuttante con la Nazionale azzurra nato nel nuovo millennio. Moise Bioty Kean nasce a Vercelli da genitori della Costa d’Avorio, il 28 febbraio 2000. Muove i primi passi nel Torino ma viene messo sotto contratto dalla Juventus. Kean è un attaccante moderno, che può fare la prima punta ma anche la seconda, ...

“Un talento al giorno” - Nicolás Schiappacasse - l’uruguayano del Parma da oltre 300 gol in carriera : Nicolás Schiappacasse nasce il 12 gennaio 1999 a Montevideo in Uruguay. Un cognome che non passerà certo inosservato. Nico ha il vizio del gol e segna, gioca centravanti e lo fa da sempre, nelle giovanili dell’Universal sigla 326 reti in sei stagioni dal 2004 al 2010. E’ stato il più giovane esordiente del River Plate di Montevideo. Schiappacasse viene scoperto da un amico di suo padre mentre gioca in un parco vicino casa. Da ...

Un talento al giorno - Agustin Almendra : il centrocampista argentino cresciuto col mito di Riquelme - ma che somiglia a Cristante : Augustin Almendra è nato a San Francisco Solano l’11 febbraio 2000. Ha avuto la possibilità di debuttare giovanissimo, a 18 anni, con la maglia del Boca Juniors, in occasione della partita di Primera División contro l’Indipendente. cresciuto con il mito di Juan Roman Riquelme, al quale è stato spesso paragonato, in occasione del suo esordio Almendra ha dovuto avanzare un po’ il suo raggio d’azione. Stiamo parlando di un ...

Un talento al giorno - Ritsu Doan : la stellina giapponese che piace alla Juventus : Ritsu Doan è considerato uno dei migliori talenti di tutta l’Asia. Il calciatore giapponese è salito alla ribalta per il nono posto nella classifica del Pallone d’Oro Under 21. E’ stato inserito nel 2015 dal The Guardian tra i migliori cinquanta calciatori nati nel 1998. Cresciuto nel Gamba Osaka, si trasferisce in Olanda nell’ estate 2017, al Groningen. Con la maglia verde inizia subito col botto: nove gol nella ...

Un talento al giorno : Giorgi Chakvetadze - il Kakà georgiano : Giorgi Chakvetadze è uno dei migliori talenti in circolazione e il protagonista di oggi della nostra rubrica “Un talento al giorno“. Si sta mettendo in mostra in Belgio con la maglia del Gent. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, ha esordito il 18 novembre 2016 in un match di Erovnuli Liga vinto 4-0 contro la Lokomotiv Tbilisi. Arriva in Belgio per una cifra di 1,5 milioni. Il commissario tecnico Giorgi Kipiani gli ...

Un talento al giorno : ecco chi è Gonzalo Maroni - l’argentino che ha stregato il Milan : Se in Argentina ti chiamano “El Pibe”, vuol dire che sei un predestinato. E’ il caso di Gonzalo Maroni, protagonista della nostra rubrica “Un talento al giorno”, nato a Cordoba il 18 marzo 1999 e che quindi festeggia quest’oggi i 20 anni. Cresce nel settore giovanile dell’ Instituto e a 16 debutta in prima squadra. Origini calcistiche, quindi, uguali al suo idolo ed oggi trascinatore della Juve ...

Un talento al giorno – Hans Nicolussi Caviglia - il ‘campioncino’ della Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘Rubrica’ un talento al giorno, oggi è il turno di Hans Nicolussi Caviglia, giovane calciatore della Juventus e considerato come un grande prospetto. Quella di venerdì è stata una giornata indimenticabile per il calciatore con l’esordio con la maglia bianconera. Netto successo per la squadra di Allegri, 4-1 contro l’Udinese, Hans Nicolussi Caviglia ha già dimostrato un ...

Un talento al giorno – Buon compleanno Antonino La Gumina - grande chance con l’Empoli : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘Un talento al giorno’, oggi è il turno d Antonino La Gumina, calciatore dell’Empoli considerato come uno dei migliori talenti. Si tratta di un attaccante che può ricoprire vari ruoli dell’attacco. La prima importante esperienza è quella con la Ternana, poi la grande occasione con il Palermo, il calciatore dimostra grandi qualità anche dal punto di visto ...

Un talento al giorno – Emanuele Ndoj - in Serie A con il Brescia? : Il campionato di Serie B regala sempre grande spettacolo e lancia sempre giovani talento che poi si affermano anche in massima categoria. Uno di questi e pronto per il salto di categoria è sicuramente Emanuele Ndoj centrocampista del Brescia e che sta trascinando la squadra verso la promozione. Si tratta di un calciatore completo che può essere impiegato come regista ma può essere utilizzato anche come mezzala di destra o sinistra. Dopo ...

Nel giorno di Frenzel - ai Mondiali sboccia il talento di Kostner : L'altoatesino, che ha esordito in Coppa del mondo a Ramsau nel dicembre del 2017, dopo un anno e mezzo è già a ridosso dei big di questo sport. Sull'HS130 di Innsbruck si è superato in mattinata con ...