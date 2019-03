Ultraleggero con 2 persone precipita in Val d'Aosta - ricerche in corso : Ultraleggero con 2 persone precipita in Val d'Aosta, ricerche in corso

Ultraleggero precipita in Valle d'Aosta : ANSA, - AOSTA, 31 MAR - Un aereo Ultraleggero a motore è precipitato in prossimità degli impianti di sci di Torgnon. A bordo c'erano due persone, il pilota e un passeggero. Sul posto stanno operando ...

Valle d’Aosta : Ultraleggero precipita vicino alle piste da sci : Un velivolo ultraleggero a motore è precipitato in Valle d’Aosta, vicino agli impianti di sci di Torgnon. A bordo erano presenti due persone, il pilota e un passeggero: non si conoscono ancora le condizioni degli occupanti. Sul posto il 118 e il soccorso alpino valdostano. L'articolo Valle d’Aosta: ultraleggero precipita vicino alle piste da sci sembra essere il primo su Meteo Web.

Precipita Ultraleggero : gravi padre e figlio che erano a bordo del velivolo : Un aereo ultraleggero è Precipitato oggi pomeriggio nelle campagne a un paio di chilometri dal campo volo di Montalto Dora, nel Torinese. padre e figlio, che erano a bordo del velivolo, sono rimasti feriti in modo grave. Soccorsi dal personale del 118, sono stati elitrasportati al Cto di Torino. Sul posto i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea, ai quali sono affidate le indagini del caso ...