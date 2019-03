Ultimi sondaggi elettorali Italia ed europee - l’analisi di tutto marzo : Ultimi sondaggi elettorali Italia ed europee, l’analisi di tutto marzo In generale, quando mancano meno di due mesi alle elezioni europee, le intenzioni di voto riferiscono di una Lega in buono stato di salute e di un M5S sempre più in difficoltà ormai praticamente raggiunto, anche se c’è poco da esultare, dal Partito Democratico. Ultimi sondaggi elettorali: l’importanza delle elezioni in Basilicata Domenica scorsa si sono tenute le ...

Sondaggi europee 2019 : Ultimi dati partiti Italiani verso le elezioni : Sondaggi europee 2019: ultimi dati partiti Italiani verso le elezioni ultimi Sondaggi marzo A un livello macroscopico, l’ultima settimana ha confermato il trend rilevato a partire dalle tornate regionali in Abruzzo e Sardegna sul fronte Sondaggi. D’altra parte, andando a osservare i dati con la lente d’ingrandimento è possibile notare delle interessanti novità relativamente alle intenzioni di voto. Sondaggi europee 2019: Pd sorpassa i ...

Ultimi sondaggi : dal calo dei 5 Stelle al balzo in avanti del Pd - ecco i trend in atto : Il Pd risale la china e si avvicina al M5s, la Lega resta di gran lunga il primo partito. Tutti i sondaggi del mese di marzo

Ultimi sondaggi elettorali 10-16 marzo 2019 : analisi europee M5S-Lega-Pd : Ultimi sondaggi elettorali 10-16 marzo 2019: analisi europee M5S-Lega-Pd La fotografia scattata dai sondaggi nell’ultima settimana non evidenzia particolari cambiamenti nei rapporti di forza tra i partiti emersi già all’indomani delle tornate di regionali in Sardegna e Abruzzo. La Lega consolida il suo primato nelle intenzioni di voto, il Movimento 5 Stelle la segue a distanza siderale mentre il Pd recupera terreno alle sue spalle. ...

Ultimi sondaggi elettorali a inizio marzo 2019 : analisi M5S-Lega-Pd : Ultimi sondaggi elettorali a inizio marzo 2019: analisi M5S-Lega-Pd Come quella in Abruzzo, anche la tornata di regionali in Sardegna non ha mancato di influenzare le intenzioni di voto dell’ultima settimana. Gli istituti sono concordi nel fotografare una situazione che vede un consolidamento o un lieve aumento dei consensi per la Lega e un parallelo calo, più o meno consistente del Movimento 5 Stelle. Nel campo delle opposizioni, batte un ...

Ultimi sondaggi su Lega e M5s : cosa è successo dopo il caso Diciotti e il voto su Salvini : Nei sondaggi politici si allarga ancora di più la forbice tra gli alleati di governo. La Lega guadagna consensi nelle...

"Il M5s si gioca il futuro" : cosa dicono gli Ultimi sondaggi : Secondo l'ultima rilevazione Ipsos per la maggior parte degli elettori il caso Diciotti e i risultati delle elezioni...

Ultimi sondaggi elettorali : Lega boom e M5S in caduta libera al 16/2 : Ultimi sondaggi elettorali: Lega boom e M5S in caduta libera al 16/2 Domenica scorsa si sono tenute le elezioni regionali in Abruzzo; all’affermazione della Lega è corrisposta una certa delusione nel Movimento 5 Stelle. La dimensione locale del voto, però, non ha mancato di mostrare le sue ripercussioni a livello nazionale. Ultimi sondaggi: le conseguenze dell’Abruzzo Dal punto di vista delle rilevazioni delle intenzioni di voto, ...