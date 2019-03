ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019)chi non ama le persone libereda. L’assessore leghista alla Cultura di, tal Fabrizio Cigolot, attacca lo scrittore, le sue analisi storiche, perfino la sua qualità come persona.Non gli va giù che quasi 30mila persone vengano aper seguire il Festival Vicino/Lontano. Non gli va giù il premio intitolato a lui. Tutti comunisti in gita, che la pensano diversamente da lui e non fanno da traino all’industria turistica. Gli albergatori, i ristoratori e i librai della civilissima, di destra sinistra e centro, restano sbigottiti.La Giunta non se la sente di tagliare del tutto i fondi a questo Festival in mano a pericolosi sovversivi. Culturame, avrebbe detto Scelba. Ma il pensiero libero, problematico, senza ricette facili non piace a nessuno, non piaceva a Togliatti e non piace a Cigolot.Un'idea di ...

Cascavel47 : Udine, Tiziano Terzani continua a irritare. Anche da morto - alcinx : RT @ilfattoblog: Udine, Tiziano Terzani continua a irritare. Anche da morto - Noovyis : Un nuovo post (Udine, Tiziano Terzani continua a irritare. Anche da morto) è stato pubblicato su Playhitmusic - -