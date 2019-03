Ucraina al voto per le presidenziali | il comico Zelensky è il gran favorito

huffingtonpost

(Di domenica 31 marzo 2019) Si sono aperti i seggi per le elezioniin. Gli aventi diritto alsono più di 29 milioni. I sondaggi mostrano che più dell'80% degli elettori sono pronti a recarsi alle urne ma gli esperti prevedono l'affluenza al 65%. Più di 135 mila unità forze dell'ordine garantiranno la sicurezza - più di 2 milioni di osservatori ufficiali di organizzazioni e Paesi internazionali sono inoltre stati registrati per monitorare le elezioni ucraine. I tre favoriti al primo turno sono il presidente in carica Petro Poroshenko, l'ex premier Yulia Timoshenko e ilVladimirIn tutto il Paese ieri era scattato il silenzio elettorale, con la Commissione Centrale che aveva esortato tutti i candidati in lizza - ben 39 - a rispettare il divieto alla campagna e dar modo ai cittadini di maturare la loro scelta con tranquillità. Ma ...

