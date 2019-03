Ucraina al voto per le elezioni presidenziali | in migliaia al consolato a Milano

milanotoday

(Di domenica 31 marzo 2019) In particolare Zelensky, volto nuovo della politica, subito associato a Beppe Grillo sia per il comune mestiere sia per la discesa in campo con slogan populisti, è considerato, tra i tre principali ...

cubillius : Cmq se ci sono riusciti Grillo e Zelensky può candidarsi anche #JimCarrey - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Ucraina, il voto per le elezioni presidenziali. Si va verso il ballottaggio. In testa l'attore comico #VladimirZelensky. La sf… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Urne chiuse in #Ucraina per il primo turno delle Presidenziali. Il voto è avvenuto in un clima di tensione e difficioltà econom… -