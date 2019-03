Roma - Tunisino fugge dopo incidente e si scontra con un taxi : 6 feriti a Portonaccio - 2 gravi : Grave fatto di cronaca intorno alle 4 della notte scorsa in via Tiburtina a Roma , all'altezza di via di . Un tunisino 22enne ha provocato un incidente ed è fuggito ma durante la sua corsa, a bordo di un'Alfa Romeo, ...

Roma - Tunisino fugge dopo incidente e si scontra con un taxi : 6 feriti - 2 gravi : Grave fatto di cronaca intorno alle 4 della notte scorsa in via a , all'altezza di via di . Un tunisino 22enne ha provocato un incidente ed è fuggito ma durante la sua corsa, a bordo di un'Alfa Romeo, si è scontrato ...