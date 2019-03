Tuffi | Assoluti Invernali 2019 | nell’ultima giornata Pellacani batte Bertocchi dai tre

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Ultimadi finali a Torino per i Campionati. C’era grandissima attesa per il duello dai tre metri femminili tra Chiaraed Elena. A vincere è stata la romana, che si è imposta anche nettamente sulla compagna di sincro. Terza posizione per Elisa Pizzini con 253.70 punti.ha chiuso con il punteggio totale di 324.75 contro i 265.95 di. Una buona gara della romana, che ha realizzato il miglior punteggio con il triplo e mezzo avanti da 69.75; mentre decisivo in negativo per la lombarda è stato il grave errore nel doppio e mezzo rovesciato, con il quale ha totalizzato solamente 30 punti.Nella piattaforma maschile il successo è andato a Maicol Verzotto, che ha totalizzato un punteggio di 385.05 davanti ad Eduard Timbretti Gugiu (376.05) ed Andreas Sargent Larsen (341.10).Grande battaglia anche per il sincro ...

