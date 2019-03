Trovato corpo decapitato e carbonizzato

Milano - corpo decapitato e carbonizzzato Trovato dopo lo spegnimento di un rogo : In via Cascina dei Prati. La scoperta fatta dai vigili del fuoco chiamati per un cassonetto in fiamme

Cirò - nel giardino di un'anziana Trovato il corpo di un neonato : Indagine in corso, tra le ipotesi a seppellire il corpicino potrebbe essere stata una delle badanti della donna

Crotone - Trovato sepolto in un giardino il corpo di neonato : Il tragico ritrovamento avvenuto nel pomeriggio nel giardino di una abitazione a Cirò Marina, nella provincia di Crotone. A trovare il corpo nel neonato sono stati i proprietari della casa che stavano facendo dei lavori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno per le indagini del caso.Continua a leggere

Trovato in spiaggia il corpo senza vita di una 53enne. Ipotesi suicidio : PORTO SANT'ELPIDIO - Tragedia in spiaggia a Porto Sant'Elpidio dove, questa mattina, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Si tratta di una 53enne di origini straniere per la quale sono ...

Marsala : riTrovato corpo 25enne scomparsa - due arresti : I carabinieri hanno trovato nelle campagne di Marsala il cadavere di Nicoletta Indelicato, la cui scomparsa era stata denunciata domenica. Uccisa

Marsala - Trovato il corpo di Nicoletta Indelicato. Due fermati : Marsala, Trapani,, 20 marzo 2019 - Era scomparsa nel nulla la notte di domenica scorsa, Nicoletta Indelicato , 25 anni. E stanotte i carabinieri hanno trovato il suo corpo nelle campagne marsalesi di ...

Nuovo naufragio al largo della Libia - riTrovato il corpo di un neonato : I superstiti sono 15, i morti e i dispersi imprecisati, probabilmente una trentina,, ma tra i morti ci sarebbe almeno un bambino. C'è stato un Nuovo naufragio questa mattina di fronte alle coste ...

Gesualdo - esplode fabbrica di fuochi d'artificio : Trovato il corpo di una persona : Una violenta esplosione ha causato la distruzione di una fabbrica di fuochi d’artificio a Gesualdo, in provincia di Avellino. La deflagrazione, avvertita con un forte boato dall’intera popolazione, è avvenuta nel primo pomeriggio del 14 marzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Avellino e del distaccamento di Grottaminarda, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e quelli di Avellino. L’esplosione e i ...

Usa - Trovato il corpo senza vita di una bambina in una sacca da viaggio : 2 arresti : Un brutto fatto di cronaca si è verificato martedì scorso nella contea di Los Angeles, precisamente nell'area di Colima Road e Hacienda Boulevard. Secondo quanto riportato da Abc News, il corpo senza vita di una bimba di soli 9 anni è stato trovato all'interno di una valigia da viaggio: si tratta di Trinity Love Jones. Al momento non sono note le cause della morte della vittima, poiché sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni evidenti di ...

Ancona - Trovato corpo operaio disperso : 14.16 trovato a 70 metri di profondità sotto la piattaforma, il corpo dell'operaio disperso in mare dopo un incidente verificatosi sulla piattaforma Eni "Barbara F" al largo di Ancona. La procura ha aperto un'inchiesta. Durante il trasbordo di un bombolone di azoto c'è stato un cedimento strutturale che ha causato il crollo della gru in mare. Il gruista ha perso la vita. I due uomini, a bordo dell'imbarcazione che avrebbe dovuto trasportare ...

