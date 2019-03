Tria | ' Non necessaria manovra correttiva'

L'Aquila 10 anni dopo - scienza e odontoiaTria per non dimenticare. Grande attesa per l'importante congresso all'Emiciclo : Nel contesto scientifico c'è Grande attesa in particolare per un evento che raccoglie intorno a sè formazione, aggiornamento, cultura, scienza e soprattutto la solidarietà. Per questo le società ...

L'Epic Games Store sta migliorando l'indusTria ma “i videogiocatori non se ne rendono conto” - articolo : Dev'essere stata una soddisfazione per Epic Games vedere i dati delle vendite su PC di Metro Exodus.Lo sparatutto post-apocalittico è stato senza dubbio la prima grande novità delL'Epic Games Store, e sicuramente la prima esclusiva di spicco. La società ha orgogliosamente dichiarato durante la sua presentazione alla GDC che Metro Exodus ha venduto più di 2,5 volte rispetto al suo predecessore Metro Last Light su Steam. Come abbiamo visto ...

I risparmiatori truffati contro il governo. I 5Stelle : "E' Tria che non pubblica il decreto" : La risposta dei due partiti di governo, però, negli ultimi giorni, è stata quella di scaricare tutte le responsabilità sul ministro dell'Economia: sarebbe sua la colpa della mancata pubblicazione, ...

Truffati banche - Paragone a Tria : “Non toccare i soldi dei risparmiatori - altrimenti mi dimetto” : “Caro Tria, non toccare i soldi destinati ai risparmiatori. altrimenti mi dimetto“. A dirlo il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, che a Montecitorio ha incontrato i Truffati delle banche messe in liquidazione. “I soldi ci sono, un miliardo e mezzo di euro che devono andare a queste persone” ha detto Paragone, in lizza per la presidenza della commissione d’inchiesta sugli istituti di credit L'articolo Truffati ...

ConfindusTria - allarme crescita zero : Quota 100 e Reddito non portano posti : 'Nel 2020 previsto un flebile + 0,4%' certificano i dati dell'ufficio studi di Viale dell'Astronomia. 'Serve un patto per lo sviluppo e l'occupazione' avverte il presidente Boccia

Di Maio replica a Salvini : «ConfindusTria Non è un gufo» : Così il vicepremier Luigi Di Maio dopo le affermazioni di Matteo Salvini in merito alle stime diffuse dall'associazione degli industriali , secondo cui nel 2019 «l'economia italiana avrà crescita ...

Banche - Paragone a risparmiatori : “Decreti attuativi? Spero non li scriva solo Tria - vanno sbloccati a prescindere da Ue” : “Mi auguro che i decreti attuativi vengano sbloccati a prescindere dall’Ue e che la scrittura non sia nell’esclusiva pertinenza del ministro Tria. Perché altrimenti scriverà decreti senza coinvolgervi, e quindi cancellerà il percorso di condivisione fatto prima e dopo la campagna elettorale”. Lo ha detto il senatore del Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone, che venerdì 22 marzo in una tappa del “dignitàtour” ...

ASIA/LIBANO - Il PaTriarca maronita : i cristiani in Medio Oriente non hanno bisogno di "protezioni" : I cristiani del Medio Oriente ne pagano il prezzo, perché molti musulmani identificano Occidente e cristianesimo, e per loro tutto quello che arriva dall' Occidente, «cultura, politica, economia, ...

Egitto - gli attivisti in esilio denunciano repressioni del regime. Ma in paTria Non cambia niente : di Claudia De Martino* Dei molti Paesi arabi che nel 2011 si rivoltarono con mobilitazioni di massa contro i propri tiranni, il caso dell’Egitto è uno dei più drammatici. Si potrebbe obiettare che la vicina Libia è in preda a una guerra civile, e che la Siria sta ancora vivendo una guerra regionale che ha prodotto oltre 400mila morti e cinque milioni di rifugiati, ma l’Egitto con i suoi 65mila prigionieri politici rimane uno dei casi più ...

Italia-AusTria - amichevole Under 21 : gli azzurrini non brillano - termina 0-0 a Trieste : L’Italia Under 21 non convince contro l’Austria e ottiene solamente uno 0-0 nell’amichevole allo stadio Nereo Rocco di Trieste. La squadra di Gigi Di Biagio si è resa pericolosa a tratti, ma ha subito anche troppo, con gli austriaci che hanno sfiorato più volte il gol, negato solo grazie alle grandi parate di Audero, il migliore dei nostri questa sera. Per gli azzurrini c’è quindi ancora molto da lavorare in vista degli Europei che si ...

Fibrillazione aTriale : è il più comune disturbo del ritmo cardiaco - ma “non sempre i sintomi sono evidenti” : Cresce nel nostro Paese la diffusione della Fibrillazione atriale, il più comune disturbo del ritmo cardiaco. Negli ultimi 20 anni, in Italia, si è registrato un aumento del 66% delle ospedalizzazioni determinate dalla patologia. E, come nel resto d’Europa, il numero di nuovi casi è destinato a crescere di pari passo con l’invecchiamento generale della popolazione. Solo nel nostro Paese, la malattia colpisce tra i 700mila e gli 800mila italiani ...

Siri presenta a Tria la fase due della flat tax da inserire nella prossima manovra. Castelli non chiude : "Pronti ad ascoltare tutte le proposte" : Incontro di due ore con al centro la flat tax tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, padre del progetto firmato Lega sulla fase 2 della tassa piatta da applicare ai redditi familiari. Il colloquio è servito per avviare il lavoro con la struttura del Mef per studiare la riforma nei tempi, non stretti, della legge di bilancio 2020.Dopo le polemiche del fine settimana, Tria aveva ...

Berrino : «Il nostro corpo non è programmato per mangiare cibo indusTriale» - Il video : L’epidemiologo al Corriere: «La società dei consumi ci vuole tristi per venderci tutta la m... che produce, il Pil ha bisogno delle nostre insicurezze»

Flat tax - Tria : "Non c'è alcuna stima del Mef" : Il ministro dell'Economia e della Finanza Giovanni Tria oggi è stato all'Agenzia delle Entrate e i giornalisti hanno colto l'occasione per fargli alcune domande sulla promessa lanciata da Matteo Salvini ossia quella di estendere la Flat Tax a famiglie e dipendenti. Tria ha commentato:"Non c'è nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto, nessuna stima del Mef sulle riforme in discussione. ...