Tria : «Escludo una manovra correttiva. Nessuno la chiede» : Il titolare dell’Economia: manovra correttiva? Nessuno ce la chiede. E poi: il sistema bancario italiano è uno dei più sani dell’Ue e forse del mondo, mentre alcune europee hanno titoli velenosi...

Tria : "Manovra correttiva? No - nessuno l'ha chiesta |Attaccare le banche mina l'interesse nazionale" : Il ministro dell'Economia: "Non abbiamo spazio per una legge di bilancio espansiva, ma certamente non si possono fare manovre restrittive".

Tria : 'Italia - crescita zero. Manovra correttiva? Nessuno ce la chiede' : Il ministro dell' e delle Finanze, , è intervenuto al Festival dell'economia civile, a Firenze in Palazzo Vecchio. E ha parlato della congiuntura che l'Italia attraversa. La crescita nel nostro paese nel 2019 si avvia «verso lo zero», ha detto. «Siamo di fronte a un ...

Tria : nessuno chiede manovra correttiva : ...non abbiamo spazio per una manovra espansiva ma certo non si possono fare manovre restrittive",spiega il ministro dell'Economia,Tria,al Festival dell'Economia civile a Firenze,ricordando che il ...

Tria : "Nessuno ci chiede una manovra correttiva" : Spero anche prima del Documento di economia e finanza". Quanto alla crescita , il ministro lancia l'allarme: nel 2019 si avvia " verso lo zero " perché "si è fermata la Germania". QUESTIONE DI ...

Tria : nessuno ci chiede una manovra correttiva : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando al Festival dell'economia civile in corso a Firenze.La crescita in Italia nel 2019 si avvia "verso lo zero", ha spiegato, perchè "si è ...

Tria : «Manovra correttiva? Nessuno la chiede - quindi la escludo» : Il ministro dell’Economia al Festival nazionale dell’Economia civile di Firenze: «Non può esserci stabilita finanziaria senza stabilità sociale». Il ministro ha annunciato l’approvazione dei decreti «sblocca cantieri» e «crescita» nei prossimi giorni

Tria : nessuno chiede manovra correttiva : 11.38 "nessuno ci chiede una manovra correttiva,non abbiamo spazio per una manovra espansiva ma certo non si possono fare manovre restrittive",spiega il ministro dell'Economia,Tria,al Festival dell'Economia civile a Firenze,ricordando che il decreto sblocca cantiere e le misure contro la stagnazione sono al varo"spero prima del Def".La crescita da noi va "verso lo zero"perché "si è fermata la Germania",dice."Ci vuole crescita,ma se il modello è ...

Tria : 'Nessuno ci chiede una manovra correttiva' : Spero anche prima del Documento di economia e finanza". "La crescita è necessaria e non sufficiente, ma ci vuole. Se guardiamo al tipo di crescita, questa può essere non inclusiva ma diretta, con un ...

Tria : 'Italia - verso crescita zero ma nessuno ci chiede una manovra correttiva' : Il ministro dell' Economia e delle Finanze, Giovanni Tria , è intervenuto al Festival dell'economia civile, a Firenze in Palazzo Vecchio. E ha parlato della congiuntura che l'Italia attraversa. La crescita nel nostro paese nel 2019 si avvia 'verso lo zero', ha detto. 'Siamo di fronte a un ...

Tria : «Italia - verso crescita zero ma nessuno ci chiede una manovra correttiva» : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, è intervenuto al Festival dell'economia civile, a Firenze in Palazzo Vecchio. E ha parlato della congiuntura che l'Italia...

Tria : 'Italia - crescita zero. Manovra correttiva? Nessuno ce la chiede' : Il ministro dell' e delle Finanze, , è intervenuto al Festival dell'economia civile, a Firenze in Palazzo Vecchio. E ha parlato della congiuntura che l'Italia attraversa. La crescita nel nostro paese nel 2019 si avvia 'verso lo zero', ha detto. 'Siamo di fronte a un ...

Tria : Italia verso crescita zero - ma nessuno ci chiede una manovra correttiva : Spero anche prima del Documento di economia e finanza", ha detto il ministro. Rallentemento della crescita in tutta Europa "Siamo davanti ad un rallentamento della crescita in tutta Europa e in ...

Tria : «Italia verso crescita zero ma nessuno ci chiede una manovra correttiva» : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, è intervenuto al Festival dell'economia civile, a Firenze in Palazzo Vecchio. E ha parlato della congiuntura che l'Italia...