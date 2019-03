repubblica

(Di domenica 31 marzo 2019) 'Non faremo manovre restrittive e correttive, nessuno ce le chiede', ha detto più avantiin vista della scrittura del prossimo Documento die finanza e della possibile richiesta Ue di ...

repubblica : Tria: 'Manifatturiero fermo, così la nostra economia è vicina allo zero' - AndreaSpanu6 : Per #Tria, la frenata del manifatturiero italiano con le nefaste conseguenze sul #PIL è anche dovuta al rallentamen… - raspa90 : RT @repubblica: Tria: 'Manifatturiero fermo, così la nostra economia è vicina allo zero' [news aggiornata alle 10:38] -