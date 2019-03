Tria | «Italia verso crescita zero ma nessuno ci chiede una manovra correttiva»

Pil - il ministro Tria : “Crescita in Italia si avvia verso lo zero. La Germania si è fermata e tutta l’Europa rallenta” : La crescita in Italia nel 2019 si avvia “verso lo zero“. Questo perché la Germania si è fermata e quindi tutta l’Europa ha rallentato. È l’analisi del ministro dell’Economia Giovanni Tria al Festival dell’Economia civile a Firenze. “Siamo di fronte -ha detto il titolare del Mef – a un rallentamento della crescita in tutta Europa. Si è fermata la Germania e di conseguenza si è fermata la parte più produttiva ...

L'allarme di ConfindusTria sull'economia italiana - letto dai giornali : Con qualche sfumatura, accenti diversi, ma c'è un'unica lettura che appare chiara e netta sulle prime pagine dei quotidiani di oggi: “il Paese è fermo e il debito fuori controllo”, per riassumere la situazione con il titolo del Confindustriale Sole 24 ore. “La crescita zero inguaia il governo”, titola La Stampa, tanto che “il Def è rinviato”. Il Giornale non va per il sottile: “Governo fallito” nell'economia che va “a rotoli”. “Gli industriali”: ...

Pil Italia azzerato anche da S&P. Tria punta sullo sblocca-cantieri e decreto crescita : Il governo cerca di invertire la rotta per evitare nuovi tagli alla spesa e nuove tasse ed allontanare così lo spettro di una manovra bis, che molti reputano ormai inevitabile

ConfindusTria - Italia ferma a crescita zero : 'Nessun beneficio da Reddito e pensioni a Quota 100 : Gli economisti di Viale dell'Astronomia azzerano le previsioni per il Pil 2019 e nel successivo previsto un flebile +0,4%. Pesa il calo della domanda interna ed estera ma anche 'una manovra poco ...

L'allarme di ConfindusTria sull'economia italiana - letta dai giornali : ... dove ora la Lega - se da un lato sembra minimizzare rispolverando l'invettiva 'gufi' di renziana memoria - dall'altro punta anche il dito contro il ministro dell'Economia, Tria, perché 'sta ...

Italia crescita zero. ConfindusTria attacca il governo : La Bce è pronta ad agire, assicura Draghi Anche Mario Draghi , da Francoforte, allarga il discorso all'Europa, per la cui economia - ammette - i 'rischi al ribasso' ci sono. Ma, assicura: 'La Bce è ...

ConfindusTria - l’Italia ormai è ferma : “Ora dal governo serve una scossa” : l’Italia è ferma. Nel 2019 il Prodotto interno farà segnare una crescita pari a zero, mentre nel 2020 non andrà oltre un «esiguo» +0,4%. Rispetto alle previsioni di ottobre la crescita di quest’anno è infatti rivista al ribasso di ben 0,9 punti, per tre quarti a causa della minore domanda interna e per un quarto di quella estera. Mentre l’Istat seg...

Allarme ConfindusTria : Italia crescita zero. Di Maio : condivido - potenzieremo export. Salvini : qualcuno doveva svegliarsi prima : L'economia Italiana non crescera' nel 2019 e mettera' a segno "un esiguo" +0,4% nel 2020. L'Allarme arriva da Confindustria, che parla di un "alto rischio di recessione" che solo l'export puo' scongiurare. Una "crescita zero" quella del 2019, spiega Andrea Montanino, direttore del Centro studi degli industriali (Csc), data da numerosi fattori interni e da un contesto esterno comunque non favorevole. Gli esperti di via dell'Astronomia rivedono al ...

??Pil - ConfindusTria azzera le stime : «Italia ferma - manca il lavoro». Nuova lite Salvini-Di Maio sui «gufi» : Anche Confindustria raffredda le previsioni del governo gialloverde. E scoppia una Nuova polemica (a distanza) tra i vicepremier Salvini e Di Maio. Il Centro studi vede una «Italia...

ConfindusTria : Italia ferma - azzera stime : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Il Centro studi di Confindustria vede una "Italia ferma" e azzera le previsioni per il Pil 2019, già ribassate a ottobre al +0,9%,. Pesano anche "una manovra di bilancio poco ...

ConfindusTria : Italia ferma - azzerate previsioni Pil del 2019 : La revisione è dovuta per tre quarti alla minore domanda interna, per un quarto a quella estera.A pesare sull'economia Italiana sono, però, diversi fattori: la manovra di bilancio, definita "poco ...