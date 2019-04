Tria | «Italia | verso crescita zero ma nessuno ci chiede una manovra correttiva»

Pil : Tria riconosce rischio crescita zero. Ma basta a 'tifare contro l'Italia' : Lo ha detto il ministro delle Finanze Giovanni Tria, partecipando al Festival dell'Economia Civile di Firenze.

Ferma la parte più produttiva del paese! Ministro Tria ammette crescita zero per l’Italia : Al Festival dell’Economia civile a Firenze: "Si è Fermata la Germania e quindi anche la parte più produttiva dell’Italia. Sblocca cantieri? Spero venga approvato subito, anche prima del Def. Manovra correttiva? Nessuno ce la chiede". Il premier: "Presto il decreto per i truffati delle banche". Nonostante la crescita zero il Ministro Tria esclude una manovra correttiva e aggiunge: "Attaccare il sistema bancario italiano significa minare ...

Ora litigano Tria e Conte. Ministro : l’Italia è ferma - chi attacca banche mina il Paese. Premier : “Conserviamoci tutti lucidi” : L'Italia è ferma. Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ne prende atto, mentre il Premier Giuseppe Conte, al di là di tutte le più approfondite analisi, di cui, certo, bisogna tenere conto individua, "la radice dei nostri mali": la perdita di fiducia. Tra bordate, da parte del titolare dell'Economia, contro chi "tifa contro l'Italia" e avalla "campagne europee" di attacco alle nostre banche e rassicurazioni del Premier - no, non c'è un attacco ...

Banche - Tria : “Sistema bancario italiano è uno dei più sani d’Europa - forse del mondo” : “A parte alcuni casi, veramente pochi, di malagestione di alcune Banche italiane, che hanno portato al loro fallimento, il sistema bancario italiano è uno dei più sani d’Europa e forse del mondo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, intervenendo al Festival dell’economia civile, in corso a Firenze in Palazzo Vecchio. “Le nostre Banche non erano piene di titoli velenosi e derivati pericolosi, ...

