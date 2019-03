Tria : «Italia - verso crescita zero ma nessuno ci chiede una manovra correttiva» : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, è intervenuto al Festival dell'economia civile, a Firenze in Palazzo Vecchio. E ha parlato della congiuntura che l'Italia...

Pil - il ministro Tria : “Crescita in Italia si avvia verso lo zero. La Germania si è fermata e tutta l’Europa rallenta” : La crescita in Italia nel 2019 si avvia “verso lo zero“. Questo perché la Germania si è fermata e quindi tutta l’Europa ha rallentato. È l’analisi del ministro dell’Economia Giovanni Tria al Festival dell’Economia civile a Firenze. “Siamo di fronte -ha detto il titolare del Mef – a un rallentamento della crescita in tutta Europa. Si è fermata la Germania e di conseguenza si è fermata la parte più produttiva ...

Pil Italia azzerato anche da S&P. Tria punta sullo sblocca-cantieri e decreto crescita : Il governo cerca di invertire la rotta per evitare nuovi tagli alla spesa e nuove tasse ed allontanare così lo spettro di una manovra bis, che molti reputano ormai inevitabile

ConfindusTria - Italia ferma a crescita zero : 'Nessun beneficio da Reddito e pensioni a Quota 100 : Gli economisti di Viale dell'Astronomia azzerano le previsioni per il Pil 2019 e nel successivo previsto un flebile +0,4%. Pesa il calo della domanda interna ed estera ma anche 'una manovra poco ...

L'allarme di ConfindusTria sull'economia italiana - letta dai giornali : Con qualche sfumatura, accenti diversi, ma c'è un'unica lettura che appare chiara e netta sulle prime pagine dei quotidiani di oggi: “il Paese è fermo e il debito fuori controllo”, per riassumere la situazione con il titolo del Confindustriale Sole 24 ore. “La crescita zero inguaia il governo”, titola La Stampa, tanto che “il Def è rinviato”. Il Giornale non va per il sottile: “Governo fallito” nell'economia che va “a rotoli”. “Gli industriali”: ...

Italia crescita zero. ConfindusTria attacca il governo : La Bce è pronta ad agire, assicura Draghi Anche Mario Draghi , da Francoforte, allarga il discorso all'Europa, per la cui economia - ammette - i 'rischi al ribasso' ci sono. Ma, assicura: 'La Bce è ...

ConfindusTria - l’Italia ormai è ferma : “Ora dal governo serve una scossa” : l’Italia è ferma. Nel 2019 il Prodotto interno farà segnare una crescita pari a zero, mentre nel 2020 non andrà oltre un «esiguo» +0,4%. Rispetto alle previsioni di ottobre la crescita di quest’anno è infatti rivista al ribasso di ben 0,9 punti, per tre quarti a causa della minore domanda interna e per un quarto di quella estera. Mentre l’Istat seg...