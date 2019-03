Tria contro ' l' attacco alle banche' | e le altre cose che ha detto

Tria sbloccacantieri e misure contro stagnazione prima del def : "In questi giorni, dice il ministro Tria approveranno i decreti sblocca cantieri, poi le misure necessarie per cercare di contrastare il rallentamento

A Verona il corteo “transfemminista” : “Siamo qui per manifestare contro una società paTriarcale” : Partirà alle 14.30 da piazzale XXV Aprile il “corteo transfemminista” delle attiviste di Non Una di Meno, organizzato in risposta alla marcia di domani che chiuderà il Congresso delle Famiglie, in corso nella città veneta in questo week end. Oltre 20 mila i manifestanti attesi, anche se gli organizzatori sperano di arrivare a quota 50 mila. Oltre a...

I risparmiatori truffati contro il governo. I 5Stelle : "E' Tria che non pubblica il decreto" : La risposta dei due partiti di governo, però, negli ultimi giorni, è stata quella di scaricare tutte le responsabilità sul ministro dell'Economia: sarebbe sua la colpa della mancata pubblicazione, ...

Tria : 'Il deficit dell'Italia è sotto controllo - ma dobbiamo tagliare il debito' : 'Non ci saranno strette alle politiche fiscali del governo a causa della recessione' rassicura il ministro dell'Economia. Si dovranno trovare altre misure come il rilancio della crescita e gli investimenti: nel pomeriggio riunione al Mef con Luigi Di Maio

Tria : "Deficit sotto controllo - dobbiamo tagliare il debito" : A sottolineare le preoccupazioni del ministro è arrivata anche una nota del Mef in cui si ricorda che " la frenata in Europa dell'economia tedesca e quella non meno preoccupante del colosso cinese , ...

Tria : il deficit è sotto controllo : 10.44 Il deficit dell'Italia "è sotto controllo,ma dobbiamo tagliare il debito". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria, parlando al forum di Boao, in Cina. "Non possiamo avere una stretta alle nostre politiche fiscali a causa della recessione", ha aggiunto il ministro.

Crescita zero e rincari Iva : Tria contro M5S sui conti pubblici : La pratica dello sblocca-cantieri è ancora da chiudere, ma nell’agenda del governo già si affacciano i giorni decisivi per Def e pacchetto Crescita. Due i temi: il Dl Crescita, atteso in Consiglio dei ministri in settimana al ritorno di Tria dal nuovo viaggio in Cina, e il peso da dare al Def. Ultraleggero, come chiede la politica, o più articolato, come preferirebbe una parte del governo...

Banche e risparmiatori - Salvini si scaglia contro UE e Tria : 'Mi sono rotto le p....' : Matteo Salvini torna a parlare del Ministro Tria e, soprattutto, di Europa. Lo fa nel suo intervento al forum di Confommercio ed usa toni che, ancora una volta, non sono morbidi. Motivo dell'assalto frontale del vicepremier è la mancata esecutività, ad oggi, relativa ad un provvedimento contenuto all'interno della manovra finanziaria e che avrebbe dovuto portare nelle tasche di alcuni risparmiatori truffati delle Banche un significativo ...

Ira di Salvini contro Tria e l'Ue : "Mi sono rotto le palle..." : Non ce l'ha solo con Conte e il suo "fare il fenomeno". Matteo Salvini stamattina ha messo nel mirino il ministero diretto da Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia, infatti, sarebbe colpevole di "metterci troppo" a licenziare la pratica dei risarcimenti ai truffati delle banche Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti.Sui rimborsi il dossier infatti "c'è il Mef", ma - dice il ministro ...

Muro europeo contro Pechino Golden power pro-indusTria : Reciprocità negli appalti, difesa dell’industria europea e garanzia della sicurezza. Leggi Huawei. Mentre gli Stati del Vecchio Continente procedono in ordine sparso con accordi per potenziare l’interscambio commerciale con Pechino (dopo la visita in Italia, il presidente Xi Jinping vedrà Emmanuel Macron e Angela Merkel), l’Europa come grande area economica alza le difese per tutelarsi dall’espansione ...

Italia Under 21 - solo pari nell’amichevole contro l’AusTria [FOTO] : 1/56 Foto Paola Garbuio/LaPresse 21 marzo 2019 Trieste, ...

L’Italia Under 21 impatta contro l’AusTria : assenze pesanti dei big - in porta Audero salva tutto : Tante assenze pesanti e qualche prestazione sottotono, hanno impedito alL’Italia Under 21 di superare l’Austria: gli azzurri mantengono lo 0-0 grazie ad un super Emil Audero In attesa di ammirare la Nazionale maggiore nel weekend, nel tardo pomeriggio di oggi scende in campo l’Under 21 di Gigi Di Biagio per il test match contro l’Austria. Gli azzurrini, costretti a fare a meno di diversi elementi di livello come Mancini, Kean e Zaniolo, ...