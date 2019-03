Tria : "Manovra correttiva? No - nessuno l'ha chiesta |Attaccare le banche mina l'interesse nazionale" : Il ministro dell'Economia: "Non abbiamo spazio per una legge di bilancio espansiva, ma certamente non si possono fare manovre restrittive".

Tria : “Attaccare il sistema bancario italiano significa minare l’interesse nazionale” : «Attaccare il sistema bancario italiano, che è privato e si muove in base a criteri economici, e non solo mettere in dubbio la sua solidità e la sua resilienza a momenti difficili e ponendo sospetto su questo, significa avallare campagne europee che ci stanno mettendo in difficoltà e minare l’interesse nazionale nel momento in cui stiamo negoziando...