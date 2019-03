Trento, è morto il bimbo di un anno schiacciato da un trattore

Si cerca ancora di ricostruire l'esatta dinamica. Il conducente del mezzo agricolo ha riferito di non aver visto il passeggino del piccolo, che era spinto dalla zia. Alle urla della donna che accompagnava il bimbo, il conducente del trattore aveva subito arrestato il mezzo, che però aveva già parzialmente schiacciato il passeggino contro un muretto. Disperato il conducente del trattore che si è adoperato per chiamare i soccorsi. Sul posto erano giunti in pochi minuti ambulanza ed autosanitaria di Pergine, i vigili volontari e l'elicottero del 118.