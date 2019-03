Tre giorni della Scienza | Bersanelli al Sant' Anna | Vi racconto il grande spettacolo

Il Toro al crocevia per l'Europa - Tre sfide decisive in sei giorni : Non ci gira tanto intorno Walter Mazzarri. In sei giorni il Toro affronterà tre sfide che potranno svelare molto sul futuro dei suoi: Fiorentina, Sampdoria e Parma sono il vero crocevia per l'Europa. '...

Congresso Famiglie - parte la Tre giorni : 12.56 Si è aperto a Verona il discusso Congress of families, una tre giorni dedicata alla famiglia e ai diritti delle donne e dei bambini. Il presidente Brandi parla di 1000-1100 partecipanti e di molti altri rifiutati "a malincuore". "Parleremo di famiglia naturale fondata sul matrimonio, descritta dagli art.29, 30, 31 e 37 della Costituzione- ha spiegato- e di tutela dei diritti delle donne, sia di quelle che scelgono di fare carriera che ...

Energia - per Tre giorni Napoli capitale della green economy : Napoli, 28 mar., askanews, - La mobilitazione per il cambiamento climatico e per un mondo più sostenibile è diventata globale e passa per la conversione delle imprese verso la green economy, i ...

Visita fiscale Inps : giorni di assenza - cosa fa il datore olTre il limite : Visita fiscale Inps: giorni di assenza, cosa fa il datore oltre il limite assenza Visita fiscale Inps, i giorni massimi L’obbligo di essere sottoposti a una Visita fiscale Inps spesso non frena certi tipi di “lavoratori” che preferiscono collezionare più assenze che giorni di lavoro durante l’anno. Con grossi danni per l’azienda, che non può adoperare quella forza lavoro necessaria per incrementare la propria produttività; per i colleghi di ...

«Febbre alta e malessere» - ma era meningite fulminante : Antonella muore nel giro di Tre giorni : È morta tragicamente nel giro di tre giorni, stroncata da una meningite fulminante: è il dramma avvenuto a Legnaro, provincia di Padova, ad una mamma di 47 anni, Antonella Piva, che...

Europee - online su Rousseau i profili dei 2600 candidati : “OlTre il 70% è laureato - parlamentarie nei prossimi giorni” : Sono 2600, il 70% possiede una laurea, la metà ha partecipato alle iniziative di formazione ufficiali ed ha utilizzato la piattaforma e-learning per perfezionare le proprie competenze. Sono i candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Europee: le liste sono online da oggi su Rousseau, con gli iscritti che potranno visionare i singoli profili e votarli alle prossime parlamentarie 2019 del M5s che partiranno nei prossimi giorni. A ...

Trovati dopo Tre giorni i due escursionisti varesini dispersi in Val Grande : Varese, 26 marzo 2019 - Sono stati riTrovati questa mattina, martedì 26 marzo, intorno alle 9.30 i due escursionisti varesini dispersi da sabato scorso nel parco nazionale della Val Grande , in ...

Quello che voglio dire alle alTre donne sui primi giorni dopo un parto cesareo : Questo post è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoCome succede alla maggior parte delle donne in attesa, mi avevano parlato di tutte le cose "meravigliose" riguardanti la maternità e, col senno di poi, poco e niente della realtà dei fatti.Senza tanti giri di parole, ti dico subito, caro lettore, che tendo ad essere schietta su argomenti del genere. Credo che l'onestà sia ...

Treni - ora va un po' meglio : «Prima erano disagi quasi tutti i giorni» : Trenord e Regione Lombardia sostengono che la situazione delle ferrovie lombarde è migliorata. L'indice di puntualità si è attestato abbondantemente sopra l'82%, ovvero 7 punti percentuali in più ...

La Città di Enna per due giorni 'invasa' da olTre un migliaio di Scout : Le lezioni si stanno tendendo al Palatanda di contrada Scifitello, al Palazzetto dello sport di Enna bassa e alle scuole Neglia e Dante Alighieri. I capi Scout sono divisi per età di riferimento dei ...

Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra : “PoTremmo avere Aurore Polari per diversi giorni” : Gli abitanti di parti degli Stati Uniti e del Regno Unito potrebbero essere deliziati da uno spettacolo mozzafiato nel weekend con l’Aurora Boreale che scenderà insolitamente verso sud. Una Tempesta geomagnetica, causata da una nube di particelle cariche espulse dal sole, potrebbe portare l’Aurora Boreale molto più a sud rispetto al solito. Così in Europa potrebbe scendere fino alla Scozia, mentre negli USA, gli stati di Iowa, Minnesota, North ...

Al via Tre giorni di Open Day nei concessionari Triumph : Per quello che riguarda la sicurezza da segnalare ABS e controllo della trazione disinseribili, la possibilità di selezionare cinque modalità di guida, road, off-road, rain, sport e rider, e la ...

Triumph : Tre giorni di porte aperte per provare le nuove Modern Classic 2019 : Triumph dedica tre giorni alle niove Modern Classic 2019, aperte le porte di tutti i concessionari 22,23 e 24 Marzo Venerdì 22, Sabato 23 e domenica 24 marzo si terranno gli OPEN DAYS Triumph in tutte le concessionarie ufficiali Triumph che resteranno aperte dalle 9:00 alle 21:00 per permettere a tutti gli appassionati delle motociclette di Hinckley di scoprire e provare la nuova gamma Modern Classic 2019. Street Twin, Street Scrambler ...