Traffico Roma del 31-03-2019 ore 17 | 30

BonisoliAlberto : La #viadellaseta torna fiorente grazie agli accordi storici stipulati oggi a Villa Madama a #Roma tra #Italia e… - MFantinati : Anche oggi #28marzo si parla di indagini e di Pd. Questa volta con il babbo di Renzi - VAIstradeanas : 17:31 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 16:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO. UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA SORRENTO Traffico DEVIATO PER VIA MADDALONI. FINO ...
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO. UN ALTRO INCIDENTE A LARGO PRENESTE CHIUSA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA SORRENTO Traffico DEVIATO PER VIA MADDALONI. FINO ...
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 14:20 ss DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI SULLA VIA OSTIENSE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PAVULLO NEL FRIGNANO. UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA PORTUENSE RALLENTAMENTI IN VIA ETTORE PALADINI ALL’ALTEZZA DI VIALE DI VIGNA PIA. DALLE 15.00 ALLE 20.00 MANIFESTAZIONE IN ...
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI FORTI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA AURELIA TRA MASSIMINA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE GIULIO CESARE IN PROSSIMITA’ DI VIA VIRGINIO ORSINI. STESSA SITUAZIONE IN VIA ELENIANA NEI PRESSI DI PORTA MAGGIORE. UN ALTRO ...
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 12:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI FORTI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO IN VIA AURELIA TRA MASSIMINA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE GIULIO CESARE IN PROSSIMITA’ DI VIA VIRGINIO ORSINI. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO PER Traffico E LAVORI TRA LA GALLERIA ...
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO ANULARE. CHIUSA VIA DEL FOSSO DI CENTOCELLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN PALO DELLA LINEA TELEFONICA TRA VIA DEGLI OLMI E VIA DEI GIRASOLI. E’ IN PIENO ...
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 10:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN CITTA’. Traffico SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE. E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE PODISTICA , PER LA GIORNATA MONDIALE PER L’AUTISMO. DUE LE GARE, UNA COMPETITIVA DI 10 KM E L’ALTRA DI 5 KM CHE SI SNODERANNO LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO .L’ARRIVO ...
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MASSAROSA. CHIUSA VIA DEL FOSSO DI CENTOCELLE A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO TRA VIA DEGLI OLMI E VIA DEI GIRASOLI . PRESSO LO STADIO DELLE TERME DI CARACALLA MANIFESTAZIONE PODISTICA QUESTA MATTINA, PER LA ...
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 9:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA MASSAROSA MANIFESTAZIONE PODISTICA QUESTA MATTINA PRESSO LO STADIO DELLE TERME DI CARACALLA, NELL’AMBITO DELLA GIORNATA MONDIALE PER L’AUTISMO. ...
Traffico Roma del 31-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 31 MARZO 2019 ORE 07:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO ANULARE. ANCHE SULLE ALTRE AUTOSTRADE LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI. MANIFESTAZIONE PODISTICA QUESTA MATTINA PRESSO LO STADIO DELLE TERME ...
Traffico Roma del 30-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 19:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI disagi sul lungotevere raffaello sanzio per un incidente in prossimità di via politeama altro incidente con code sulla via aurelia tra castel di guido e malagrotta verso il centro incolonnamenti in via del foro italico altezza corso di francia verso via salaria per lavori con conseguente riduzione ...
Traffico Roma del 30-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 30 MARZO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI NELLE DUE DIREZIONI. ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LAURENTINA.. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SU VIA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA NICOLA ...
Traffico Roma del 30-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 30 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RIAPERTO AL TRANSITO SU CORSO D’ITALIA IL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI VERSO PIAZZALE FLAMINIO, PRIMA CHIUSO PER INCIDENTE INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DEL FORTE BRSCHI ALTEZZA VIA BATTISTINI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER Traffico E LAVORI, CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI A ...
Traffico Roma del 30-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 30 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER Traffico E LAVORI, CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. INTENSO IL Traffico ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA LAVORI SONO ...
Traffico Roma del 30-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 30 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, PER Traffico E LAVORI, CODE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA. INTENSO IL Traffico ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, RALLENTAMENTI DA VIA DI MEZZOCCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA LAVORI SONO ...